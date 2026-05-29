美國天然氣爆炸釀3死5傷　兩層公寓瞬間夷平　居民：猶如地震

美國德州達拉斯（Dallas）5月28日發生重大天然氣爆炸事故，一棟兩層樓公寓大樓突然爆炸並引發猛烈大火，造成至少3人死亡、5人受傷，搜救人員仍在瓦礫堆中持續搜尋生還者。



事故發生於當地時間28日下午約12時45分，地點位於達拉斯一處名為「The Clyde」的公寓社區。根據達拉斯消防救援局（Dallas Fire-Rescue）說法，消防單位最初接獲天然氣外洩通報，但救援人員尚未抵達現場時，大樓便突然發生劇烈爆炸。

美國德州達拉斯（Dallas）5月28日發生重大天然氣爆炸事故。（Tik Tok@fraire8901）

爆炸威力驚人

現場畫面顯示，爆炸威力驚人，整棟建築幾乎被夷為平地，大量濃煙與火焰直衝天空，附近數公里外都能看見黑煙。爆炸甚至震動周邊住宅，許多民眾形容「像地震一樣」。

美國德州天然氣爆炸3死5傷 現場極恐怖▼▼▼

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達拉斯消防局表示，目前已確認死者包括2名成年女性與1名孩童，另有至少5人受傷送醫，其中1人一度情況危急。由於仍有居民失聯，死亡人數恐怕還會增加。

超過115名消防與救援人員投入現場搶救，當局甚至將火警提升至「五級火警（five-alarm fire）」規模。搜救隊利用無人機、重型機具與徒手方式翻找瓦礫，希望尋找受困者。

目擊者表示，爆炸瞬間極為恐怖。一名附近居民說，自己當時正在客廳看電視，突然聽到巨大爆炸聲，「牆上的東西全被震落」。另有居民表示，衝擊波讓窗戶劇烈搖晃，許多人赤腳逃離火場。

目擊者表示，爆炸瞬間極為恐怖。（Tik Tok@thepeoplesadvertiser2026）

根據初步調查，事故可能與施工單位誤挖天然氣管線有關。天然氣公司Atmos Energy表示，消防部門曾通知他們，有施工團隊疑似損壞天然氣管線，導致氣體外洩並最終引發爆炸。公司目前已切斷周邊天然氣供應。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）已宣布派遣調查小組前往達拉斯，全面調查事故原因。

達拉斯市政府則在附近高中設立臨時安置與家屬聯絡中心，協助受災居民與失聯者家屬。許多居民表示，他們在爆炸後幾乎一無所有，只能倉皇逃命。

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