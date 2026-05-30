霍爾木茲長期收費？　卡塔爾警告：或帶動其他海峽效仿

霍爾木茲海峽會否成為全球首個對國際航運長期收費的重要海峽，成為本屆香格里拉對話的焦點之一。 針對阿曼正在研究收費機制的構想，卡塔爾副首相薩烏德明確表態反對，並警告不應讓這一做法成為其他海峽效仿的先例。



在本周六（5月30日）舉行的第23屆亞洲安全峰會（香格里拉對話，簡稱「香會」）「亞洲海上安全失序」互動環節中，香會主辦者國際戰略研究所（IISS）主席奇普曼（John Chipman）提問，阿曼似乎正在研究一套收費機制，用於支付霍爾木茲海峽的安全保障和基礎設施維護成本，並詢問卡塔爾對此有何看法。

2026年5月25日，無人機視角顯示船隻停泊在霍爾木茲海峽。（Reuters）

薩烏德回應說，卡塔爾以及其他海灣國家已明確表態，不支持長期向船隻收取通行費用。 「收費最終一定會影響消費者，因此我們反對這種做法。」 但薩烏德也說，如果有關費用是短期的，且專門用於排雷或恢復海峽正常航運秩序等安全用途，則仍有協商空間。 「如果這些費用是用於排雷等用途，並且屬於臨時安排，這是可以談判的。」

薩烏德強調，不能讓霍爾木茲海峽成為長期收費先例，否則可能會帶動其他重要海峽紛紛效仿，衝擊全球海上秩序。

本文獲《聯合早報》授權轉載

