趙樂際訪俄晤國會領導人　冀中俄增進互信和利益交融

中國全國人大常委會委員長趙樂際27日至30日應邀對俄羅斯進行正式友好訪問，在莫斯科同俄羅斯聯邦委員會主席馬特維延科（Valentina Matviyenko）和國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）分別舉行會談，並出席中俄議會合作委員會第十一次會議。趙樂際表示，中俄要增進了解互信，中方願同俄方一道，深化互利合作和利益交融，推動中俄關係實現更高質量發展。



趙樂際表示，俄總統普京上周成功對中國進行國事訪問，兩國元首舉行深入友好、富有成果的會談，共同簽署中俄關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明，中俄關係進入更有作為、更快發展的新階段。

他稱，中方願同俄方一道，全面落實兩國元首重要共識，以中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年為契機，賡續傳統友好，增進戰略互信，深化互利合作和利益交融，推動中俄關係實現更高質量發展。

2026年5月20日，普京訪華晤習近平，兩方簽署多份合作文件（REUTERS/Maxim Shemetov/Pool）

馬特維延科表示，兩國元首引領俄中關係達到歷史最好水平。俄聯邦委員會始終致力於推動俄中新時代全面戰略協作夥伴關係發展、深化兩國人民友誼，願同中國全國人大加強交流，為促進經貿、投資、能源、人文、交通、地方等各領域務實合作提供法律保障。

沃洛金表示，俄中關係是21世紀大國關係的典範。促進俄中友好合作，是俄國家杜馬各黨派的堅定共識。希望進一步加強兩國立法機構在人工智能等領域立法工作交流互鑒。俄堅定恪守一個中國原則，願同中方加強多邊合作，共同捍衛二戰勝利成果。