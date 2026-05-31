香格里拉對話｜崔天凱：中國拒絕G2標籤　世界不應由少數國家統治

中國前駐美國大使崔天凱5月30日出席香格里拉對話會期間表示，中國拒絕美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提倡中美主導世界秩序的「兩國集團」（G2）概念，認為世界不應由少數國家統治。



彭博社報道，崔天凱周六在香格里拉對話會場邊訪談時表示，世界不可能也不應該由少數一兩個國家統治。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）並握手致意。（Reuters）

他強調，中方希望構建人類命運共同體，這意味着所有國家，不論大小都應該被平等對待。

另外，崔天凱還對中國國家主席習近平在特朗普本月初訪華期間提出的「中美建設性戰略穩定關係」發表評論，稱它並不是一句空泛的口號，而是指中美雙方應該共同努力，朝着同一個方向採取切實行動。

中國前駐美國大使崔天凱2023年6月4日在新加坡出席香格里拉對話會期間接受路透社採訪。 （Reuters）

據報道，特朗普訪華時曾以G2形容中美開係，並在接受訪問時稱：「我們（中國與美國）是兩個非常強大的國家，我稱之為G2。」