韓國和日本6月7日舉行海上搜救演習　時隔9年重啟

韓聯社報道，韓國海軍和日本海上自衛隊將於6月7日，舉行聯合實施韓日海上搜救演習（SAREX）；這是兩國時隔9年重啟相關演習。韓國和日本防衛大臣還討論了達成軍事後勤支援協議的可能性，該協議將允許鄰近的美國盟友韓國和日本共享和相互採購燃料、食品和彈藥等軍事後勤物資。



韓國國防部長官安圭伯周六借出席在新加坡舉行的第23屆香格里拉對話會之機，與日本防衛大臣小泉進次郎舉行雙邊會談。安圭伯在開場白中表示，韓日海上搜救演習時隔9年重啟，具有象徵性和宣示性意義。

韓日搜救演習是始於1999年，每兩年實施一次，模擬韓半島近海發生船舶遇險事故，演練兩國艦艇聯合出動及應對流程的聯合演習。

2025年6月27日，韓國首爾，圖為現任韓國防長安圭伯在被提名為防長後來到辦公室聆訊。（Getty）

該演習於2017年第十次演習之後停擺至今。原因是2018年在濟州舉行的韓國海軍國際閱艦式上，日本海上自衛隊護衛艦要求懸挂象徵軍國主義的「旭日旗」參閱遭拒而決定缺席，以及同年韓國海軍和日本海上自衛隊之間發生雷達照射爭議，導致兩國國防合作中斷。

近年，雙方一直努力推進重啟國防交流，並於今年1月舉行的防長會上商定重啟該演習。