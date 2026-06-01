伊朗否認總統致函最高領袖請辭　稱謠言企圖破壞國家凝聚力

美伊談判仍不明朗之際，再次傳出伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）請辭。總部位於倫敦的「伊朗國際」（Iran International）援引知情人士透露，佩澤希齊揚已致函最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的辦公室要求辭職。



半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）隨後報道，伊朗政府信息委員會主席哈茲拉蒂（Elyas Hazrati）發表聲明稱，佩澤希齊揚辭職的傳聞不符事實，強調對竭盡全力處理國家事務，又指相關謠言旨在製造不和、破壞國家凝聚力，這些圖謀不會得逞。



圖為2026年4月19日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）視察體育和青年部門時發表講話。 (Photo by Iranian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images)

「伊朗國際」引述消息人士稱，佩澤希齊揚於5月31日發出的信中強調，總統和政府實際上已被排除在國家重大和關鍵的決策過程之外，這種情況造成的權力真空，使得伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）內部的強硬派系得以控制局勢。

佩澤希齊揚並補充說，在這種情況下，他無法管理政府並履行其法律職責，因此他要求立即辭職。報道指出，目前還不清楚穆傑塔巴會否接受佩澤希齊揚的辭呈。

圖為2024年3月4日，伊朗時任內政部長瓦希迪（Vahidi speaks）在議會選舉記者會上發表講話。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

外媒：與IRGC司令瓦希迪分歧嚴重

上月初，伊朗總統辦公室官員曾否認總統佩澤希齊揚可能辭職，也否認他與革命衛隊指揮官存在分歧。此前有媒體報道，佩澤希齊揚不滿外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）直接聽命於革命衛隊司令瓦希迪（Ahmad Vahidi），以及不滿革命衛隊攻擊阿聯酋的行為，直指佩澤希齊揚與瓦希迪存在嚴重分歧。