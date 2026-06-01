外媒：伊朗總統致函最高領袖請辭 不滿權力遭革命衛隊架空
撰文：蕭通
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美伊談判仍不明朗之際，再次傳出伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）請辭。總部位於倫敦的「伊朗國際」（Iran International）援引知情人士透露，佩澤希齊揚已致函最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的辦公室要求辭職。不過，此消息尚未獲官方證實。
消息人士稱，佩澤希齊揚於5月31日發出的信中強調，總統和政府實際上已被排除在國家重大和關鍵的決策過程之外，這種情況造成的權力真空，使得伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）內部的強硬派系得以控制局勢。
佩澤希齊揚並補充說，在這種情況下，他無法管理政府並履行其法律職責，因此他要求立即辭職。報道指出，目前還不清楚穆傑塔巴會否接受佩澤希齊揚的辭呈。
外媒：與IRGC司令瓦希迪分歧嚴重
上月初，伊朗總統辦公室官員曾否認總統佩澤希齊揚可能辭職，也否認他與革命衛隊指揮官存在分歧。此前有媒體報道，佩澤希齊揚不滿外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）直接聽命於革命衛隊司令瓦希迪（Ahmad Vahidi），以及不滿革命衛隊攻擊阿聯酋的行為，直指佩澤希齊揚與瓦希迪存在嚴重分歧。
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