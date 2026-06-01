伊朗外長： 談判結果明確前　一切都是猜測

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）5月31日表示，與美國之間的對話及信息交換仍在繼續，在談判取得明確結果前，不應對相關進程作出判斷。另伊朗媒體報道，除美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）傳出對協議文本提出修改，伊朗也可能提出新的修改。



圖為2026年5月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見記者。（Reuters）

美媒：特朗普對文本提出修改 談判再延長一周

於同日稍早時間，美國媒體引述官員消息稱，特朗普日前與顧問們會面後，對與伊朗的諒解備忘錄作出了修改，將使談判進程再延長一周。

報道指出，未知特朗普提出的修改內容，但官員們表示，特朗普堅持要在伊朗有關核問題的承諾，以及在重新開放霍爾木茲海峽的保證上，加入更強硬的措辭。

阿拉格齊回應稱，伊朗與美國的對話和信息交換仍在進行中。當前流傳的各種說法大多屬於猜測性質，在事情最終確定之前，不應對流傳的說法賦予過多重要性。

2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡，由伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf，右二）和外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左二）率領的伊朗代表團受到巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，左一）和外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，右一）的歡迎。巴基斯坦正準備接待美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

伊媒：伊朗也可能修改諒解備忘錄文本

同日伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，針對就美國媒體報道，特朗普對現有的諒解備忘錄文本提出修改，伊朗知情人士回應稱，文本交換仍在繼續，伊朗也可能對文本提出修改，目前一切都還沒有定論。

該人士強調，對伊朗而言，文本標準是自己能夠接受，特朗普提出的修正並不等於伊朗會接受。他又稱，伊朗已為可能出現的情況做好了充分準備。