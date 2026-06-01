以據指尋美支持擴大打擊真主黨　馬克龍稱黎局勢升級乏正當理由

以色列媒體5月31日報道，以色列正尋求美國支持其擴大對黎巴嫩真主黨的打擊範圍，包括對黎首都貝魯特實施空襲。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）同日批評，黎巴嫩南部的局勢升級「毫無正當理由」，當務之急是美國和伊朗盡快達成協議。



2026年5月31日，黎巴嫩南部繼續遭以色列空襲後，竄起滾滾濃煙。 （Reuters）

以色列第12頻道（Channel 12）報道說，以色列正考慮轉變策略，從過去以控制黎巴嫩南部地區為主，轉變為在更大範圍對黎巴嫩實施空襲。以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）日前與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）通電話，試圖說服美方支持其立場。

報道又稱，以軍近日向領導層提交多套作戰方案，部份涉及在貝魯特開展軍事行動。一名以色列官員說，美方對相關行動「展現出更開放的態度」，但尚未最終認可。

2026年4月21日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷出席以色列陣亡將士紀念日（Yom HaZikaron）紀念儀式。 （Reuters）

內塔尼亞胡同日表示，以軍已攻佔位於黎巴嫩南部的博福特嶺（Beaufort Ridge）據點，並將進一步擴大在黎境內軍事行動。

據法國媒體報道，應法國請求，聯合國安理會定於美東時間6月1日下午。就以色列擴大在黎巴嫩軍事行動召開緊急會議。

馬克龍5月31日表示，中東地區的穩定應首先從黎巴嫩開始，他呼籲各方停止交火，稱法國將繼續支持黎巴嫩恢復國家主權和領土完整。