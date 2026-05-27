以軍空襲黎巴嫩致71人傷亡　重要水壩附近被炸

黎巴嫩衛生部和國家通訊社消息，以色列周二（5月26日）對黎南部和東部多地發動空襲，造成至少31人死亡、40人受傷。位於黎東部貝卡谷地的蓋勞恩水壩附近遭到三次空襲。



新華社報道，黎巴嫩利塔尼河國家管理局發表聲明說，蓋勞恩水壩（Qaraoun Dam）是關乎黎巴嫩水安全、能源供應和農業灌溉的重要民用基礎設施。任何直接或間接針對水壩及其附屬設施的襲擊，都可能對下游地區居民和基礎設施造成災難性風險

黎巴嫩真主黨說，向黎以邊境一帶以軍車輛和部隊集結地發射無人機和火箭彈，以反擊以軍推進地面行動。

以色列媒體同日早些時候報道，為應對黎巴嫩真主黨的無人機威脅，以軍已開始越過4月17日停火協議劃定的「黃線」，向黎境內縱深區域展開地面行動。以色列總理內坦亞胡當晚稱，以軍正佔領一些「戰略要地」。

以黎雙方於4月17日開始為期10天的臨時停火，後多次延長。但自停火生效以來，以軍以真主黨違反停火協議為由發動襲擊，並在以佔領的黎南部地區拆除和炸燬「真主黨軍事基礎設施」。

黎衛生部26日早前公布的數據顯示，自3月2日黎以戰火重燃以來，以色列對黎巴嫩發動的襲擊已造成3213人死亡、9737人受傷。