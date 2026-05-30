颱風「薔薇」來襲料6.1吹襲沖繩　海面或現巨浪及迎警報級大雨

日本氣象廳預測，今年第6號颱風薔薇（Jangmi，韓國提供名稱，即一種玫瑰）預計將在6月1至2日（下周一至周二）逼近日本沖繩及奄美地區，其後在3日吹向九州、四國與近畿地區。預料沖繩屆時將出現惡劣天氣，海面或出現巨浪以及遭遇警報級大雨。



日本氣象協會就颱風薔薇的路徑預測：

據《日本氣象協會》報道，從6月1至6月2日，預計薔薇將攜強風逼近沖繩及奄美地區。

沖繩和奄美海域將出現惡劣天氣。請民眾密切注意強風、巨浪、山泥傾瀉、低窪地區水浸以及河水上漲和外溢。民眾亦需提防風暴潮。

之後，薔薇將逼近九州、四國與近畿地區。鋒面活動也將增強，帶來大規模強降雨。

日本氣象協會對未來一周的天氣預測：

6月2日（周二），九州至東海地區將出現預警級別的暴雨；6月3日（周三），九州至東北地區，主要沿太平洋沿岸，將出現預警級別的暴雨。 6月4日（周四），天氣將自西向東好轉，但關東和東北地區預計仍有降雨。

5月31日（周日），福岡、大阪、名古屋和東京市中心最高溫度將超過攝氏30度，達到盛夏溫度。 6月1日（周一），高溫地區將進一步擴大，仙台和札幌的氣溫預計也將達到攝氏30度。

2026年5月30日，日本氣象廳預測，今年第6號颱風薔薇（Jangmi，韓國提供名稱，即一種玫瑰）預計將在6月1至2日（下周一至周二）逼近日本沖繩及奄美地區，其後在3日吹向九州、四國與近畿地區。預料沖繩屆時將出現惡劣天氣，海面或出現巨浪以及遭遇警報級大雨。（日本氣象協會網站）

民眾應防範中暑。極端高溫天氣將於6月2日（周二）開始暫時緩解，但濕度仍然很高，天氣悶熱潮濕。