中美擬互減300億美元商品關稅　學者：雙方經貿求穩但博弈仍激烈

中美第七輪經貿磋商和元首會晤結束近一周後，中國商務部確認中國會購買200架波音飛機，並首次透露雙方討論的對等降稅細節，相關產品規模可能達各300億美元或更多。



受訪學者分析，這些初步共識顯示中美兩國都希望在經貿領域實現一些穩定性，但原則性的表述也反映出雙方博弈依然激烈，要進一步落實細節仍需雙方持續談判。

中美博弈依然激烈，要進一步落實細節仍需雙方持續談判。（Reuters）

中國商務部星期三（5月20日）針對上周在韓國舉行的最新一輪中美經貿磋商具體說明初步成果，內容涵蓋關稅安排、關稅休戰延期、擴大農產品貿易等八個方面。

根據介紹，中美雙方原則同意討論對等降稅框架安排，產品規模各為300億美元或更多。對雙方商定的彼此關注產品，有望適用最惠國稅率甚至更低。

中美商討對等降稅300億美元 學者指博弈仍激烈▼▼▼

中國商務部同時強調：

希望美方信守承諾。

未來無論以何種理由加徵或替代對華關稅，關稅水平都不能超過吉隆坡經貿磋商安排的水平。

中美去年10月在吉隆坡舉行經貿磋商後，雙方同意延長關稅休戰一年。美國取消10%芬太尼關稅、暫停24%對等關稅，中國則暫停稀土出口管制等反制措施。

對於今年11月即將到期的關稅休戰安排，雙方此次並未明確是否延長，但中國商務部稱，兩國將「推動吉隆坡經貿磋商聯合安排延期」，為後續談判留下空間。

至於美國總統特朗普（Donald Trump）上周宣佈的波音訂單，中國商務部確認，將「按照商業化原則」引進200架波音飛機。

中國商務部確認，將「按照商業化原則」引進200架波音飛機。（Reuters）

此外，本輪成果中有三項與農產品貿易有關。中國商務部指出，雙方就解決部分農產品非關稅壁壘和市場準入問題達成共識，並原則同意將相關產品納入對等降稅框架安排。不過，在美國牛肉企業註冊問題上，中方未完全鬆口，僅表明會「根據評估結果確定下一步工作措施」。

在稀土方面，中國同樣未作出明顯讓步。中國商務部重申，中國政府依法依規對稀土等關鍵礦產實施出口管制，對「合規、民用」的許可申請予以審核。這意味着涉及軍工用途的稀土出口限制仍未放寬。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江接受《聯合早報》採訪時指出，目前的初步共識延續了中美去年年底以來在經貿互動中的基本立場，反映雙方都希望在關係中維持一定穩定性與可預期性。

中國商務部重申，中國政府依法依規對稀土等關鍵礦產實施出口管制。（Getty Images）

不過，他也指出，從經貿團隊在最後階段到韓國談判，及中美元首14日會晤後未發布明確協議，再到當前仍停留在原則性共識層面，可以看出雙方在經貿議題上博弈的嚴峻和激烈程度。

李明江認為，這也反映出雙方可能傾向於將多個經貿議題放到一起，達成一個一攬子方案，尤其是中方有比較明確的意願，

經貿問題不要一項一項來看，而是當作一攬子協議。

上海國際關係學者沈丁立受訪時則指出，此次中美元首會晤的一個突出特點是，會後雙方文告都未提到具體成果，中方也是數日後才發布一個「比較含糊」的解讀。這與2017年特朗普訪華時形成鮮明對比。

沈丁立說，當時特朗普達成2500多億美元的商業協議與議定書，這次沒有總的金額，只有若干分項數字。這一方面可以解釋為中國強了，不再一次性作出數千億美元的承諾，另一方面也說明特朗普急了，「希望能拿到一點是一點」。今年接下來還有數次元首面晤機會，「總和起來數額恐怕不會少」。

沈丁立還認為，部分成果可能已經在談判中達成共識，但雙方約定暫不公開，而特朗普在回程航班上提到重新考慮140億美元的對台軍售，就是其中一個衡量這次會晤成果的指標。

結論會是什麼尚不明朗，但預計不會拖很長時間。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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