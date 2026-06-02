特朗普：黎巴嫩真主黨同意停火 內塔尼亞胡不會派部隊攻擊貝魯特
撰文：蕭通
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在伊朗傳出因不滿以色列加強打擊黎巴嫩，決定暫定與美國談判後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月1日表示，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）已同意停止所有攻擊，以色列也不會派部隊攻擊貝魯特。不過，真主黨及以色列暫未正式公布。
稱分別與內塔尼亞胡及真主黨通話
伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）同日稍早時間報道，由於以色列持續在黎巴嫩和加沙開展軍事行動，伊朗談判團隊暫停通過中間人與美國對話和文本交換，並計劃徹底封鎖霍爾木茲海峽。
特朗普於不久時間後公布，他已透過高層代表與黎巴嫩真主黨進行非常好的通話，對方同意停止所有攻擊，「以色列不會攻擊他們，他們也不會攻擊以色列」。此外，他已與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）進行非常富有成效的通話，不會有任何部隊前往貝魯特，任何正在途中的部隊亦已經被撤回。
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