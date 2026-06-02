特朗普：黎巴嫩真主黨同意停火　內塔尼亞胡不會派部隊攻擊貝魯特

在伊朗傳出因不滿以色列加強打擊黎巴嫩，決定暫定與美國談判後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月1日表示，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）已同意停止所有攻擊，以色列也不會派部隊攻擊貝魯特。不過，真主黨及以色列暫未正式公布。



檔案照片：美國 2026年3月31日，特朗普在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室舉行的關於郵寄選票的行政命令簽署儀式上發表講話。（Reuters）

稱分別與內塔尼亞胡及真主黨通話

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）同日稍早時間報道，由於以色列持續在黎巴嫩和加沙開展軍事行動，伊朗談判團隊暫停通過中間人與美國對話和文本交換，並計劃徹底封鎖霍爾木茲海峽。

特朗普於不久時間後公布，他已透過高層代表與黎巴嫩真主黨進行非常好的通話，對方同意停止所有攻擊，「以色列不會攻擊他們，他們也不會攻擊以色列」。此外，他已與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）進行非常富有成效的通話，不會有任何部隊前往貝魯特，任何正在途中的部隊亦已經被撤回。