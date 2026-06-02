日本防衛省：遼寧艦上月底實施艦載機起降170架次

日本防衛省通報，在太平洋海域航行的中國航空母艦「遼寧號」，上月底實施艦載機起降170架次。



日本防衛省統合幕僚監部星期一（6月1日）在X平台（前稱推特）發布消息稱，自5月26日以來，該部確認包括航空母艦「遼寧號」在內的多艘中國軍艦持續在太平洋海域航行。該部也在5月29日確認，遼寧艦和多艘中國軍艦在太平洋菲律賓東部海域向東南方前進。

日本防衛省統合幕僚監部也稱，該部確認處於太平洋海域的遼寧艦，在5月26日至28日期間實施的艦載戰機和直升機起降共計約170架次。

日本共同社星期一引述日本防衛省統合幕僚監部消息稱，這是日本防衛省繼5月26日之後再次發布遼寧艦相關動向。

防衛省稱，遼寧艦5月26日在沖之鳥島（東京都）西南的太平洋上航行，27日行至沖繩縣宮古島以南約790公里處，28日進入宮古島西南約590公里處海域。其間反覆實施艦載機起降。遼寧艦與兩艘導彈驅逐艦29日一同由菲律賓以東海域向東南方向移動。海上自衛隊的護衛艦實施了監視。

2018年1月12日，日本官方發現中國海軍093B核潛艇在釣魚島附近海域上浮並懸掛國旗。（日本防衛省官網）

中國海軍5月19日通報，當天組織遼寧艦航母編隊赴西太平洋相關海域開展訓練，其間，將進行遠海戰術飛行、實彈射擊、支援掩護、綜合救援等科目演練，檢驗提升部隊實戰化訓練水平。

據通報，這是根據年度計劃組織的例行性訓練，旨在不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐。

本文獲《聯合早報》授權轉載

