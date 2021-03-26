蘇彝士運河擠塞為何影響全球供應鏈　貨船或要繞行非洲｜新聞教室

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-28 10:22

台灣長榮海運公司（Evergreen）大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）自3月23日起在埃及蘇彝士運河（Suez Canal）擱淺，導致這條全球其中一條極繁忙的水道全面阻塞，目前有150多艘船仍在苦苦等待。在這條運河，每天貨船運送的貨物價值估計達到近100億美元，美國學者指事件可能會對全球貿易產生巨大影響。

美國北卡羅來納州（North Carolina）海洋歷史學家梅爾科利亞諾 （Sal Mercogliano）告訴英國廣播公司（BBC），這樣的事件很罕見，但可能對全球貿易有巨大影響。

蘇伊士運河：圖為3月24日，掘土機在埃及蘇彝士運河的岸邊挖走泥土及石頭，嘗試協助擱淺的超大型貨櫃輪長賜號移動。（Reuters）

貫通地中海和紅海

根據美國世界海運理事會（World Shipping Council）介紹，蘇彝士運河貫通歐洲地中海和亞洲紅海，是全球貿易其中一個最重要國際海運航道。

這條運河全長193公里，自1869年建成通航以來，為來往歐洲和亞洲的船隻節省不少時間。

船隻從英國首都倫敦前往阿拉伯海灣，經蘇彝士運河只需要行駛1.2萬公里，但若果是經南非好望角（Cape of Good Hope），則需要走2.09萬公里，兩者相差8,900公里。

它有多重要

英國《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List）指，平均每天有超過50艘船駛過，運載12億噸貨物經過蘇彝士運河。這一數字佔世界貿易約12%。

長賜號23日上午7時40分左右橫卡在蘇彝士運河擱淺，導致來往這條運河的航道阻塞。貨輪迄今尚未脫出困境。路透社24日引述航運消息人士稱，數十艘裝載各種貨物的船隻被延誤，如果航道阻塞持續超過24小時，船運公司可能不得不讓船隻繞行非洲。

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數據情報企業Kpler在26日表示，7艘液化天然氣運輸船將從蘇彝士運河改道，其中3艘船準備繞行好望角。

彭博社以一艘從中東開往歐洲的超大型運油輪為例，繞道好望角意味着僅燃油費就預料要多花30萬美元。

如何影響運輸

美國廣播公司（ABC）26日引述喬治敦大學（Georgetown University）經濟學教授加納帕蒂（Sharat Ganapati）表示，從亞洲前往歐洲的貨物運輸途徑，幾乎沒有其他選擇。

他表示，蘇彝士運河堵塞將導致歐洲延遲收到一系列產品的零件和原材料，包括來自印度的棉花、中東的石油和衣服，以及中國的塑膠和汽車零件。

報道指，事件對美國的直接影響較少，因為亞洲運送至美國的貨品大多走太平洋路線。但也有商品會受影響，因為某些亞洲零件運往美國前，要先送到歐洲組裝。

《勞埃德船舶日報》估計，運河癱瘓每天卡住價值96億美元的商品，當中向西行駛的貨船裝載價值約51億美元的貨品，而向東行駛的船隻裝着價值約45億美元的貨物。除此之外，返回亞洲的空貨船行程亦受影響。

消費者有何影響

由於市場擔心原油運輸受阻，國際市場原油價格3月24日上漲4%。美國穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）稱，除非蘇彝士運河阻塞數周或數月，不然對美國或全球經濟影響不大，它可能會導致油價上漲，「但我們不是在說每桶（上漲）多少美元，我們說的是每桶上漲幾分錢」。

贊迪也說，如果堵塞導致德國企業的大型汽車製造商延遲收到汽車零件，德國經濟可能會受影響。而加納帕蒂則稱，西班牙、意大利和法國的汽油價格可能會升高，因為他們依賴蘇彜士運河運輸的石油。

《勞埃德船舶日報》指， 1天有190萬桶石油經過蘇彝士運河，佔全球海上運油約7％。