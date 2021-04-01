拜登公布2萬億基建計劃　美媒列出5大要點

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-01 11:11

美國總統拜登（Joe BIden）3月31日宣布他的2萬億美元基礎設施建設計劃，該計劃將在修復美國基礎設施和應對氣候變化方面進行積極投資，以刺激就業。拜登稱，這一舉措將使美國能夠在未來幾年贏得與中國的全球競爭。

3月31日，美國總統拜登在匹茲堡發表講話，公佈2萬億基建計劃。（AP）

美國《新聞周刊》3月31日報道稱，拜登當天在賓夕法尼亞州匹茲堡的新聞發布會上宣布他的美國就業計劃，計劃未來8年內在基礎設施方面投入2萬億美元。此計劃依賴於將企業稅率提高到28% ，白宮表示，這將支付未來15年的新投資。

該計劃將涉及美國生活的許多不同方面。除了對道路、橋樑和寬頻等傳統基礎設施項目進行投資之外，該法案還將把政府資金引向電動汽車、綠色能源項目、醫療保健部門、兒童福利、老年人護理以及開發未來技術。

美國《國會山報》3月31日盤點了該項計劃的5大要點。

1. 對進步派來説，這個計劃不夠大膽

拜登的計劃遭到了一些民主黨進步派成員的抵制，他們認為該計劃規模不夠大，尤其是在應對氣候變化方面。美國進步改革運動委員會（Progressive Change Campaign Committee）的聯合創辦人格林（Adam Green）稱，拜登的計劃是良好的第一步，但他表示，解決氣候變化問題還需要更多努力。

另一方面，缺乏共和黨人的支持意味着拜登需要讓參眾兩院的民主黨人團結一致支持他的計劃，才能通過預算調節法案。這意味着既要讓進步派滿意，又要解決較為温和的民主黨人的擔憂。

2. 共和黨不太可能提供支持

要讓共和黨支持一項通過增稅來支付費用的法案，對白宮來説一直都是困難的，共和黨人很快就表示反對提高企業稅率。

參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在一份聲明中説。「我們的國家需要一個嚴肅的、有針對性的基礎設施計劃。一項明智的提議將得到兩黨的支持。不幸的是，白宮決定將最新的自由派願望清單列為『基礎設施』，這是本屆政府錯失的一個重要機會，」

拜登競選的目的是團結全國，在兩黨分化嚴重的華盛頓尋求兩黨合作的解決方案，但他已經發現在基礎設施等傳統的兩黨合作問題上很難取得進展。

3. 這項計劃遠遠超出了道路和橋樑的範圍

拜登提議投資6,200億美元來修復美國老化的交通基礎設施。白宮表示，這將修復2萬英里的道路和1萬座橋樑，但是範圍要大得多。該計劃將投入1.74億美元提振電動汽車市場，為各州和地方政府提供激勵措施，在未來10年建設一個由50萬個電動汽車充電器組成的全國網絡。

拜登還提議撥款1,000多億美元，消除所有含鉛管道以確保飲用水安全。該計劃還旨在投資1,000億美元，將寬頻接入擴大到所有美國人，特別是農村地區和其他服務不足的社區。

此外，該項一攬子計劃的一個重點是加強「關懷經濟」，拜登呼籲提供4,000億美元，擴大老年人和殘疾人獲得家庭和社區服務的機會。同時，該計劃還將投資100億美元在傳統黑人大學和美國其他少數民族服務機構進行研究和發展，以及投資150億美元在這些機構建立英才中心以提供研究生獎學金和類似的機會，來幫助解決種族不平等問題。計劃中還包括一個擬議的50億美元用於社區暴力預防項目來滿足槍支安全倡導者的要求。

4. 拜登把賭注押在了大政府上

一些民主黨人和歷史學家已經開始把拜登的立法計劃比作美國前總統羅斯福（Franklin Roosevelt）的新政，羅斯福新政旨在通過實施新的政府計劃來解決經濟不安全問題和推動私營部門的增長，從而使國家擺脱大蕭條。

隨着1.9萬億美元的新冠紓困法案的實施，拜登再次打算重新設想政府和經濟如何與他此次的2萬億美元基礎設施法案有着相互影響的作用。

5. 拜登的理由

拜登表示，通過這項計劃是對民主能否為人民服務的考驗。他的講話充滿緊迫感，並暗示美國的未來取決於他重塑經濟的計劃。

拜登強調了他的藍領出身，並談到了他對工會工人和中產階級的支持，指出有必要建立一個「獎勵工作，而不僅僅是獎勵財富」的經濟。

拜登的言論呼應了他在競選活動中一直傳遞的訊息，即要成為一名為美國工薪階層服務的總統。

「這個國家不是華爾街建立起來的。你們，偉大的中產階級，建設了這個國家，而工會造就了中產階級。是我們重建中產階級的時候了。我們要讓每個人都參與進來。」