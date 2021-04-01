拜登2萬億美元基建計劃　「大政府重臨」賭注會否成功？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-01 14:35

美國總統拜登（Joe Biden）3月31日宣布總值2萬億美元的基建計劃，成為美國近半世紀以來最大的公共投資，也是自前總統列根（Ronald Reagan）的小政府改革以來的一次大轉變。這個賭注是巨大的，但能否成功有待觀察。

圖為3月31日，新澤西市一條正在維修的道路。（Reuters）

列根的就職演說中，曾說過一句非常著名的話：「政府不能解決問題，因為政府本身才是問題。」這是美國奉行小政府改革的開端，列根透過削減政府開支，縮小對市場干預，讓市場自行運作，創造財庫帶動成長。在列根的帶領下，美國結束了1980年代初的頹勢，茁壯地成長。

在其後的政府，不論是民主黨還是共和黨，都一定程度地維持這種「積極不干預」的方向。直到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的來襲，美國在2020年遭遇74年來最嚴重的萎縮，經濟反彈勢頭疲弱。經濟再不能單純依賴市場復修能力恢復成長，在加快疫苗接種控制疫情的同時，政府需要主動介入協助提振經濟。

這也是拜登決定提出經濟改革、主導投資的原因。不過拜登的投資額非常大，而且目標遙遠，這2萬億美元的計劃橫跨15年，超越他最多只能做8年的限制。2萬億投資將大部分用在公路、道路翻新、鐵路、能源、水利及房屋建設，與過往政府通過多次的一次性紓緩措施明顯不同。

圖為3月31日，由新澤西前往紐約正在堵塞的大橋。（Reuters）

如此的巨額投資，在政治上有着三大優勢：第一是經歷疫情後，美國人更希望政府能提供更大支援，因此傾向接受政府干預；第二是在前總統特朗普（Donald Trump）的關稅及邊境管制成為負擔，加上過去4年完全沒有觸及基建事項，共和黨內部亦轉向支持更積極的政策；第三是若政策得以通過，將能一定程度解決運輸維護及水電安全方面的長期積壓。

但巨額投資伴隨加稅，這15年計劃之一就是要向企業增稅至28%，並對海外企業增稅以填補成本。特朗普年代把企業的稅項大幅由35%下降至21%，拜登的增稅必然會受到共和黨及企業反對。目前未知這項計劃，最終能否獲得國會通過。

從本質上來說，拜登將數千億美元從私營部門轉移到公共部門，是期望公共部門能在這時候比私營企業，更能活用資源從中發揮作用。拜登「大政府再臨」的大膽舉動，將影響幾代人的未來。