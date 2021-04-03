新冠肺炎滅族　亞馬遜部落最後一名男丁染疫亡

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-03 15:06

全球新冠肺炎（COVID19）疫情仍持續蔓延，何時能完全終結仍是個未知數。在巴西熱帶雨林的一個亞馬遜部落中，僅存的最後一名男性族人阿魯卡（Aruka Juma）近日卻因染疫而身亡，成為世界上首個因疫情滅亡的民族。

據《紐約時報》報道，阿魯卡隸屬於亞馬遜部落中的一個分支「朱馬部落」，他們在18世紀全盛時期，人口多達1萬5000人，不過因受疾病侵襲，加上不斷被外來者屠殺，直到1964年，全部落僅剩下6人，而阿魯卡的姊夫又於1999年去世後，因此他成為了朱馬部落中唯一倖存的男性。不幸的是，阿魯卡意外染上了新冠肺炎，部落的滅亡儼然成為無法挽回的局面。

據了解，阿魯卡近日已在巴西西部朗多尼亞州（Rondônia）首府韋柳港（Porto Velho）的一間醫院病逝，他的外孫事後受訪表示，他們無法得知阿魯卡的確切年齡，只知道大約介於86歲至90歲之間，而為了將部族記憶保存下來，阿魯卡的13個外孫中，有人主動將姓氏改成「朱馬」，人類學家透露，這樣的情形在屬於父系社會的亞馬遜部落裏十分少見。

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