菲臘親王集「Gag王」與「失言王」於一身　重溫12個語出驚人場面

撰文: 房伊媚 成依華 最後更新日期: 2021-04-11 06:00

英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)的丈夫菲臘親王(Prince Philip)4月9日離世。他性格直率,在公開場面說話也不打官腔,與其他王室成員截然不同,因此常有語出驚人場面,甚至到了94歲時,他依然未變,等候拍照不耐煩時會直接說「拍那張他X的照片吧」。

重溫菲臘親王的部分出位言論:

1.他1965年在出訪埃塞俄比亞期間欣賞原始藝術時,說:「它看起來就像我女兒出席學校美術課後,會帶回來的那種東西。」

菲臘親王逝世:1965年,英女王與菲臘親王(右一)出訪埃塞俄比亞(AP)

2. 他1986年到訪中國時,曾以「可怕」(Ghastly)來形容北京。

3. 他1986年出席世界自然基金會(WWF)會議時,稱:「如果它有4條腿,但不是一張椅子;如果它有2隻翅膀而且能飛,但不是一架飛機;如果它能游泳,但不是一架潛艇,廣東人就會吃掉它。」

4. 他1988年嘗試駁斥「出售經過屠宰的肉類的人,比參與獵殺活動者有更大的道德權威」這說法時,表示:「我不認為一名妓女比一位妻子更有道德,但她們在做同樣的事情。」

菲臘親王逝世:圖為2017年8月2日,菲臘親王在英國倫敦最後一次單獨出席公開活動。(Getty)

+ 2 + 2 + 2

5. 他1994年在開曼群島(Cayman Islands)問當地人:「你們大多數人不是海盜的後代嗎?」

6. 他1998年問一名曾在巴布亞新畿內亞(Papua New Guinea)旅行的英國學生:「你設法沒有被吃掉吧?」

7. 他1998年問一名一貧如洗的學生:「你為何不去住青年旅舍,以節省金錢呢?」

菲臘親王逝世:圖為2010年6月17日,菲臘親王(右)與英女王伊利沙伯二世(左)在英國阿斯科特出席活動。(Getty)

8. 他2000年出席學校開幕禮時,說:「假期是稀奇古怪的東西,不是嗎?你將孩子送到學校,令他們不能打擾你。然後他們回家,令家長的生活變得艱難。這就是為何要設立假期,這樣才能令事情與你忍耐力的上限相若。」

9. 2001年,一名13歲男童稱自己未來想去太空,菲臘親王回應稱「你要做太空人的話就太肥了。」(You're too fat to be an astronaut.)

10. 2002年,菲臘親王訪問澳洲原住民,他問原住民「還是擲長矛嗎?」(Still throwing spears?)

2002年2月,菲臘親王(右一)與英女王訪問澳洲時,探訪當地原住民,圖中的原住民為給女王夫婦表演的舞者(Getty)

11.他2009年在白金漢宮(Buckingham Palace)對一名年輕的時裝設計師說:「你沒有好好地設計你的鬍子,不是嗎?你真的必須嘗試將鬍子設計得更好。」

12. 在2015年,94歲的菲臘親王出席皇家空軍俱樂部(RAF Club,暫譯)的紀念二戰活動,拍攝大合照時,他不滿攝影師動作太慢,於是指喝對方:「拍那張他X的照片吧(Just take the f**king picture)」。