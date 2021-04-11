菲臘親王集「Gag王」與「失言王」於一身　重溫12個語出驚人場面

撰文： 房伊媚 成依華 最後更新日期： 2021-04-11 06:00

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的丈夫菲臘親王（Prince Philip）4月9日離世。他性格直率，在公開場面說話也不打官腔，與其他王室成員截然不同，因此常有語出驚人場面，甚至到了94歲時，他依然未變，等候拍照不耐煩時會直接說「拍那張他X的照片吧」。

重溫菲臘親王的部分出位言論：

1.他1965年在出訪埃塞俄比亞期間欣賞原始藝術時，說：「它看起來就像我女兒出席學校美術課後，會帶回來的那種東西。」

菲臘親王逝世：1965年，英女王與菲臘親王（右一）出訪埃塞俄比亞（AP）

2. 他1986年到訪中國時，曾以「可怕」（Ghastly）來形容北京。

3. 他1986年出席世界自然基金會（WWF）會議時，稱：「如果它有4條腿，但不是一張椅子；如果它有2隻翅膀而且能飛，但不是一架飛機；如果它能游泳，但不是一架潛艇，廣東人就會吃掉它。」

4. 他1988年嘗試駁斥「出售經過屠宰的肉類的人，比參與獵殺活動者有更大的道德權威」這說法時，表示：「我不認為一名妓女比一位妻子更有道德，但她們在做同樣的事情。」

菲臘親王逝世：圖為2017年8月2日，菲臘親王在英國倫敦最後一次單獨出席公開活動。（Getty）

+ 2 + 2 + 2

5. 他1994年在開曼群島（Cayman Islands）問當地人：「你們大多數人不是海盜的後代嗎？」

6. 他1998年問一名曾在巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）旅行的英國學生：「你設法沒有被吃掉吧？」

7. 他1998年問一名一貧如洗的學生：「你為何不去住青年旅舍，以節省金錢呢？」

菲臘親王逝世：圖為2010年6月17日，菲臘親王（右）與英女王伊利沙伯二世（左）在英國阿斯科特出席活動。（Getty）

8. 他2000年出席學校開幕禮時，說：「假期是稀奇古怪的東西，不是嗎？你將孩子送到學校，令他們不能打擾你。然後他們回家，令家長的生活變得艱難。這就是為何要設立假期，這樣才能令事情與你忍耐力的上限相若。」

9. 2001年，一名13歲男童稱自己未來想去太空，菲臘親王回應稱「你要做太空人的話就太肥了。」（You're too fat to be an astronaut.）

10. 2002年，菲臘親王訪問澳洲原住民，他問原住民「還是擲長矛嗎？」（Still throwing spears?）

2002年2月，菲臘親王（右一）與英女王訪問澳洲時，探訪當地原住民，圖中的原住民為給女王夫婦表演的舞者（Getty）

11.他2009年在白金漢宮（Buckingham Palace）對一名年輕的時裝設計師說：「你沒有好好地設計你的鬍子，不是嗎？你真的必須嘗試將鬍子設計得更好。」

12. 在2015年，94歲的菲臘親王出席皇家空軍俱樂部（RAF Club，暫譯）的紀念二戰活動，拍攝大合照時，他不滿攝影師動作太慢，於是指喝對方：「拍那張他X的照片吧（Just take the f**king picture）」。