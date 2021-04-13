日本決定將福島核污水排入大海　中韓與美國表態迥異

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-13 12:42

日本政府正式決定將福島核污水排入大海，中美韓等多國紛紛做出回應。但中美表態迥異，中方批評日本極其不負責任，美國則對日本政府的決定表示支持。

日本政府4月13日召開內閣會議正式決定，福島第一核電站核廢水經過濾並稀釋後將排入大海。圖為日本首相菅義偉2020年12月28日在位於東京的首相官邸向記者發言。（AP）

據日本共同社報道，當地時間4月13日上午，日本政府決定，將把福島第一核電站核污水排入大海。日本首相菅義偉會見了內閣成員，包括經濟產業大臣梶山弘志後，正式做出了這一決定。

日本政府做出將把福島核污水排入大海的正式決定引發外界關注，中美韓等國紛紛在第一時間做出回應，但中美兩國的反應截然相反。

中方對日方決定表示嚴重關切。中國外交部發布聲明稱，作為日本近鄰和利益攸關方，中方對此表示嚴重關切。日方在未窮盡安全處置手段的情況下，不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家和國際社會充分協商，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，這種做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。

中方在聲明中強調，強烈敦促日方認清自身責任，秉持科學態度，履行國際義務，對國際社會、周邊國家以及本國國民的嚴重關切做出應有回應。

據韓聯社報道，韓國政府13日就日本決定將福島核污水排入大海深表遺憾，並表示將採取一切可行措施保護韓國公民的安全。

韓國政府13日在國務調整室室長具潤哲的主持下緊急召開有關部門副部級會議。具潤哲在會後舉行的記者會上表示，韓國政府敦促日本透明公開福島核污水處理訊息，並對處理措施進行驗證。

具潤哲説，韓方將向日方轉達反對此次決定的民意，並要求日方採取具體措施確保韓國公民安全和保障海洋環境不受污染。與此同時，韓方將向國際原子能機構等國際社會轉達韓方對此事深感憂慮的立場，並要求國際社會對日方處理核污水進行科學驗證。

美國則表示支持日本政府的決定。當地時間4月12日晚，美國國務院官網發布聲明稱，支持日本政府的決定，並表示該做法「似乎符合全球公認的核安全標準」。

聲明稱，「美國意識到，日本政府研究了與福島第一核電站現場儲存的處理水管理相關的幾種方案。面對這一獨特和具有挑戰性的局勢，日本權衡了各種選擇和影響，對其決定保持透明，似乎（appears to）採取了一種符合全球公認的核安全標準的辦法。」

聲明最後表示，美國期待日本政府繼續協調和溝通，監測這一方法的有效性。