澳洲組織提倡學校停用「爸爸媽媽」稱呼家長　改用中性字眼

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-13 15:23

澳洲傳媒4月12日報道，澳洲半官方組織推出一項運動，號召學校、工作場所及體育團體考慮用中性字眼來稱呼成員，目的是為LGBTQI+人士（同性戀、雙性戀、變性者，跨性別者等）營造多元和包容的環境、消除歧視。但運動建議的內容卻被指僵化及不切實際。

電視台7 News網站12日報道，墨爾本西北區主要衞生健康網絡（NWMPHN）發起名為#SpeakingUpSpeaksVolumes的運動，支持LGBTQI+人士，消除排斥、歧視或孤立他們的行為，藉此減少他們的自殺率及輟學率。

性別議題：圖為2017年11月15日，澳洲同性伴侶在墨爾本慶祝，當時澳洲公布全國同性婚姻郵寄調查結果，顯示大部分參與人士都支持同性婚姻合法化。（Getty）

運動提出的建議包括：設置中性廁所、建立無性別體育團隊，以及說話時防止預設一個人的性別、性取向或性別認同。組織提議民眾不要再說「丈夫」、「妻子」、「男朋友」或「女朋友」等字眼，要使用「伴侶」；不說「媽媽」或「爸爸」，要說「家長」或「監護人」。

NWMPHN稱，民眾不清楚對方想別人用甚麼代名詞來稱呼自己時，要先禮貌地詢問。如果用錯代名詞，要向對方道歉。

性別議題：圖為2017年11月15日，澳洲公布全國同性婚姻郵寄調查結果，顯示大部分參與人士都支持同性婚姻合法化，墨爾本民眾上街慶祝。（Getty）

組織表示：「有了具包容性的語言，民眾就不會感到被忽視、孤立或不受尊重。」

有澳洲網民質疑運動的內容不真實，指永遠不會有人去實行NWMPHN提出的建議。有人更指NWMPHN嘗試消除「媽媽」及「爸爸」這些永遠表示尊重的字眼，以強行要民眾去接受他們瘋狂而扭曲的議程，建議家長反擊並確保孩子不會對這些愚蠢的想法屈服。