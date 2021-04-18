日本核廢水｜為免引起誤會＋影響形象　日本更改「處理水」定義

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-18 20:03

日本政府4月13日決定將福島第一核電站中，經過處理的核廢水排入太平洋。日本傳媒17日報道，經濟產業省宣布更改對經過處理的廢水的定義，以免國家形象受損及引起誤解。

日本核廢水：圖為4月13日，日本福島縣民眾抗議政府的決定，反對將福島第一核電站的核廢水排出海。（Reuters）

核電站截至3月，約有125萬噸核廢水。核電站員工用「多核素去除設備」（ALPS）來處理核廢水。

共同網17日稱，政府本來將全部125萬噸「已透過ALPS去除大部分放射性物質」的廢水，都稱作「處理水」。但政府更改定義，只有已經過活度測量、以及除了氚外，所有其他放射性物質的標準值都達到排放入海標準的廢水，才會被稱為「ALPS處理水」。ALPS處理水約有32萬噸。政府未定義另外約80萬噸未達排放標準的廢水。

ALPS理論上能去除核廢水中，除了氚以外的放射性物質。報道稱，但大部分核廢水中的其他放射性物質也超標，當中包括超標約2萬倍的水，因此將這些未經充分淨化的水也稱為「處理水」，或會引發混亂。

氚是氫的同位素之一，具放射性，但其放射能量較其他放射性物質低。因為氚無法處置，核電站直接稀釋它後，將它排出大氣或大海是慣常做法。