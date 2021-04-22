氣候峰會丨習近平：歡迎美方重返　應堅持共同但有區別的責任原則

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-04-23 18:26

美國總統拜登（Joe Biden）4月22日主持召開全球領導人氣候峰會，這次峰會以視像的方式召開，備受外界關注。美國邀請40國領導人參與會議，包括中國國家主席習近平。

習近平稱，中方歡迎美方重返多邊氣候治理進程，中美剛剛共同發布《應對氣候危機聯合聲明》，中方期待同包括美方在內的國際社會一起，共同為推進全球環境治理而努力。

習近平主張，面對全球環境治理前所未有的困難，國際社會要一堅持人與自然和諧共生，以自然為根，尊重自然、順應自然、保護自然；二堅持綠色發展，摒棄損害甚至破壞生態環境的發展模式，摒棄以犧牲環境換取一時發展的短視做法。大力推進經濟、能源、產業結構轉型升級；三堅持系統治理，增強生態系統循環能力、維護生態平衡；四堅持以人為本，探索保護環境和發展經濟、創造就業、消除貧困的協同增效，在綠色轉型過程中努力實現社會公平正義；五堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，遵循《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》的目標和原則；六堅持共同但有區別的責任原則，充分肯定發展中國家應對氣候變化所作貢獻，照顧其特殊困難和關切，發達國家應該展現更大雄心和行動，同時切實為發展中國家提供資金、技術、能力建設等方面支持。

習近平稱：「去年，我正式宣佈中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。這是中國基於推動構建人類命運共同體的責任擔當和實現可持續發展的內在要求作出的重大戰略決策。中國承諾實現從碳達峰到碳中和的時間，遠遠短於發達國家所用時間，需要中方付出艱苦努力。」

習近平表示，中國將碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體布局，正在制定碳達峰行動計劃，廣泛深入開展碳達峰行動，支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達峰。中國將嚴控煤電項目，「十四五」時期嚴控煤炭消費增長、「十五五」時期逐步減少。此外，中國已決定接受《〈蒙特利爾議定書〉基加利修正案》，加強非二氧化碳温室氣體管控，還將啓動全國碳市場上線交易。

習近平強調，中方將生態文明領域合作作為共建「一帶一路」重點內容，發起系列綠色行動倡議，採取綠色基建、綠色能源、綠色交通、綠色金融等一系列舉措。中方將在今年10月承辦《生物多樣性公約》第十五次締約方大會，推動全球生物多樣性治理。習近平表示中方通過多種形式的南南務實合作，幫助發展中國家提高應對氣候變化能力。

之後印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相菅義偉、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等也在氣候峰會上發表講話。