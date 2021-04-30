研究：全球冰川廿年間融化速度倍增　22萬座幾乎無一倖免

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-30 00:51

透過分析美國太空總署（NASA）特拉（Terra）衛星廿年期間拍攝的影像，科學家發現冰川較15年前流失多31%的雪和冰，融化速度較以往快，是導致海平面上升的其中一個原因。科學家將現象歸咎於氣候變化。

科學家期刊《自然》（Nature）4月28日刊出研究。2000年至2019年期間，全球22萬座高山冰川平均每年失去逾2,670億公噸的冰和雪。研究未有包括格陵蘭和南極的冰蓋。

研究員發現，近年融化速度較快。2000年至2004年期間，平均每年的流失量是2,270億公噸；自2015年以來，平均每年的流失量達到2,980億公噸。1億公噸的冰足以覆蓋紐約市中央公園，並達到341米高。

全球幾乎所有冰川正在融化，西藏偏穩定的冰川都不例外。少數位於冰島和北歐的冰川因為降水增加而未有融化的跡象。美國和加拿大佔全球冰川融化的一半。

冰川融化導致海平面上升，相當於一年上升0.74厘米，佔研究期間上升比例的21%。科學家指，相對格陵蘭和南極的冰蓋，冰川對氣候變化的反應較快。

有參與研究的蘇黎世聯邦理工大學和圖盧茲大學冰河學家于戈內（Romain Hugonnet）表示，冰川融化速度廿年間增加一倍，反映全球變暖的問題。