微軟聯合創辦人比爾.蓋茨(Bill Gates)宣布離婚,結束與梅琳達(Melinda Gates)27年婚姻,二人在比爾的Twitter發文稱說:「我們不再相信我們能以夫妻身份在一起成長。(We no longer believe we can grow together as a couple。)」