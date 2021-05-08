中國國藥疫苗｜世衛批准緊急使用　輿論多正面　中國產能惹關注

撰文： 房伊媚 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-08 17:34

世界衛生組織（WHO）5月7日宣布，批准緊急使用中國國藥集團（Sinopharm）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。多國要求中國向它們提供疫苗。外國一些傳媒討論中國的「疫苗外交」政策成效，但有文章質疑中國產量能否滿足需求。

國藥疫苗：圖為5月6日，北馬其頓醫護人員手持中國國藥集團的新冠疫苗。（Reuters）

彭博社：中國影響力正增強

美國彭博社5月7日報道，過去幾周，一些人口最多國家的領導人雖然擔憂中國疫苗的成效，但他們要求中國提供更多疫苗。在世衛批准緊急使用國藥疫苗後，預料各國對中國疫苗的需求會進一步增加。

文中引述美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員、中國專家黃延中稱，「中國已經不僅是最大的（疫苗）出口國。對很多國家來說，中國已成為唯一的選擇。」

內文提及，印度、巴西和其他地方的疫情失控，但美國和歐盟應對全球疫情一直緩慢，因此中國作為疫苗供應者的可靠性，令它的地緣政治影響力正增強。印度的危機更導致疫苗供應枯竭，令很多國家轉向中國求助。

中國新冠肺炎疫情：圖為5月5日，中國北京民眾步出地鐵站。（AP）

《紐約時報》：中國正面對疫苗短缺

《紐約時報》5月7日引述黃延中指：「這本來應該是中國實行疫苗外交的黃金時間，但問題是，同時中國正面對疫苗短缺。」

他表示，不期望全球疫苗供應情況可在未來2至3個月顯著地改善。

文中稱中國疫苗接種計劃起初進度緩慢，部分原因是中國優先出口疫苗，中國居民也不急於接種疫苗。然而，中國目前正加快國內的疫苗接種計劃，目標是在6月底前為40%人口接種疫苗，令國內對疫苗的需求增加。

國藥疫苗：圖為5月3日，菲律賓總統杜特爾特在馬尼拉接種國藥疫苗。（AP）

東亞論壇作者：中國疫苗外交正獲勝

美國丹佛大學（University of Denver）中美合作中心（CCUSC）教授及執行主任趙穗生4月29日在東亞論壇（East Asia Forum）網站發表題為《為何中國疫苗外交正獲勝》（Why China's vaccine diplomacy is winning）的文章。

文中提及，美國和歐盟實行「自己優先政策」，先保留疫苗供國內民眾使用。這令世上最貧窮和最脆弱的人未能接種疫苗及處於危險之中。相比之下，中國實行疫苗外交政策，也沒有像歐美一樣面對國內高感染率及死亡人數多的問題，北京有能力向其他國家提供疫苗。中國企業也比西方企業更願意與外國達成授權協議，讓中國疫苗可在外國生產。

趙穗生指，中國的疫苗外交也包括宣傳工作，宣傳中國是「慷慨和負責任強國」的觀念。每次北京向外國運送疫苗，中國傳媒也有報道。疫苗外交已助中國提升影響力、又令它能充分利用新機會。

土耳其新冠肺炎疫情：圖為5月3日，土耳其安卡拉警員檢查市民的身份證明。（AP）

中國也缺貨 供應或緊張

趙穗生表示，但有人關注中國的疫苗生產能力，是否能跟上國外顧客增加、以及國內疫苗接種計劃的步伐。土耳其訂購了2,000萬劑中國科興生物（Sinovac）的疫苗，但運送日期延遲，令政府要多次修改疫苗接種計劃的時間表。埃及於1月購買4,000萬劑國藥疫苗，惟直至4月中，只收到小部分疫苗。趙穗生預料，隨着中國國內對疫苗的需求增加，中國疫苗供應緊張的情況會加劇。

埃及新冠肺炎疫情：圖為5月2日，埃及索哈傑一名男子站在天台，望向樓下的市集。（AP）

《自然》：中國助補供應缺口

新華社5月6日報道，英國科學期刊《自然》（Nature）的文章稱，世衛一旦批准緊急使用國藥和科興疫苗，就會有助填補目前新冠肺炎疫苗實施計劃（Covax）的供應缺口，讓低收入國家可大規模分發疫苗。

文章指，對於許多國家和地區來說，中國疫苗是唯一可及的疫苗。在巴西、土耳其、智利等正接種中國疫苗的國家，當地研究人員也已看到這些疫苗在控制疫情方面的效果。

國藥疫苗：圖為5月6日，北馬其頓醫護人員手持中國國藥集團的新冠疫苗。（Reuters）

新華社：中國疫苗「入世」意義非凡

新華國際時評5月8日發表題為《中國疫苗「入世」意義非凡》的文章，指世衛批准緊急使用國藥疫苗，標誌着它正式獲得世衛認可，今後可望得到更大推廣，在全球「戰疫」中發揮更大作用。

這樣讓各國有更多選擇，擴大疫苗的可及性和可負擔性、提振發展中國家加強研發能力、解決本國和全球重大健康問題的信心、以及加強了國際社會對「中國研發」和「中國製造」的認知。

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