普京：始終不渝維護國際法　捍衛國家利益

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-09 19:43

俄羅斯閲兵式在莫斯科紅場舉行。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在閲兵式致辭，稱將「堅決捍衛國家利益」。

俄羅斯閲兵式展出大量先進武器，俄羅斯核威懾中堅力量亮相（請點大圖瀏覽）：

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俄羅斯5月9日在莫斯科紅場舉行紀念衛國戰爭勝利76周年閲兵式。俄羅斯總統普京對聚集在紅場的數千名軍事人員和退伍軍人發表講話。

據俄羅斯衛星通訊社報道，普京在講話時表示，勝利日永遠是俄羅斯神聖的日子。普京説：「作為那些粉碎、擊敗、消滅納粹主義的人的親屬，作為勝利者那代人的繼承者，它理所當然是我們的節日。那是我們紀念併為之感到自豪的一代。」

普京指出，蘇聯人民對納粹主義做出歷史性判決。

普京出席在莫斯科紅場舉行的閲兵式，並發表講話（請點大圖瀏覽）：

普京説：「蘇聯人民履行了這一神聖的誓言，捍衛了自己的祖國，使歐洲國家擺脱了法西斯，對納粹主義做出歷史性判決。」

普京説：「歷史要求得出結論並汲取經驗。但不幸的是，還有試圖再次武裝納粹意識形態的許多東西以及那些痴迷於排他性妄想理論的人，不僅各種激進分子或國際恐怖分子團伙。」

普京補充説：「俄羅斯始終不渝地捍衛國際法，同時我們將堅定捍衛國家利益，確保我國人民的安全。」

據報道，閲兵隊伍由超過1.2萬人組成，76架直升機和飛機飛過紅場上空。

閲兵方陣包括徒步方陣、機械化方陣和空中編隊。2021年的閲兵式將展示191件武器。其中既有新研發的武器，也有俄羅斯軍隊的經典武器。