美媒：拜登政府擬與中國增設軍事熱線

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-11 15:57

美國《外交政策》5月10日報道，美國國防部一位高官説，華府愈來愈希望避免與中國發生的意外事件升級，希望通過各種渠道進行合作，減少中美飛機、船隻和軍隊於亞太地區發生衝突的風險。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）即將前往新加坡參加香格里拉對話會（Shangri-La Dialogue）之際，拜登政府開始推動中美增設軍事熱線。如果中美國防部長6月於香格里拉對話會會晤，這將是拜登政府第二次和北京面對面交流的機會。

這位不願透露姓名的官員表示，當奧斯汀有機會與中國國防部長魏鳳和交談時，他希望優先處理南海等地區的危機溝通和降低風險等事務。報道指，美方的想法是創造多種渠道與北京溝通，應對中美之間日益加劇的戰略競爭，防止潛在衝突的爆發。

報道指出，鑑於中國過去不願參與危機管理，美國國防部正在降低增加中美軍事熱線的預期。這位美國國防部高官説：「挑戰很大程度在於中國從來沒有特別願意按照美國喜歡的方式來做事情。」

專家表示，美國和中國之間如爆發任何衝突，更有可能來自持續的軍事升級，而不是兩國飛機或船隻發生的意外衝突。但有指出，拜登政府推動設立中美軍事熱線可能有助於減輕來自北京或其他亞太國家的批評，避免遭指責加劇地區的緊張局勢。