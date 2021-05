以巴衝突︱加沙局勢未明朗　影響拜登的美中競爭部署

撰文: 左熙 最後更新日期: 2021-05-16 06:25

以巴衝突持續升級,美國總統拜登(Joe Biden)5月15日與以巴領袖通話,嘗試為局勢降溫。有美國傳媒指,中東問題可能令拜登政府被迫將專注目標由原本的中俄威脅和抗疫等問題,轉移到加沙地帶(Gaza Strip)。

《華盛頓郵報》5月14日發表分析文章,描述白宮的「兩難」情況。文章稱,拜登對美國外交政策的重點有明確想法,就是與中國的競爭中「贏得21世紀」,而不是像以往的總統般分心於複雜和似乎永無休止的糾纏。

不過拜登和助手始終都要面對以巴問題,他除了分別與以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)通話,白宮指其他美國官員都打了20多個電話。

以巴衝突:拜登5月15日分別與以巴領袖通話,斡旋區內緊張局勢,但有美國傳媒認為,中東問題令拜登希望從與中國的競爭中「贏得21世紀」的計劃受影響。(AP)

拜登嘗試修正特朗普時代的外界政策

拜登政府多次表示要專注「與中國競爭」,如今又被捲回中東衝突,速度比資深外交人士想象的更快。文章分析,拜登及其團隊認為,前朝特朗普(Donald Trump)任期內的美國是孤立主義,甚至是魯莽掛帥。因此新政府的外交政策核心任務是重塑美國在全球扮演的角色。

文章指拜登嘗試在參與和干涉之間謹慎平衡,一方面為了改善美國的盟友關係,他重新加入了巴黎氣候協議,但同時又為了避免代價高昂的糾結,他宣佈從阿富汗撤軍。

不過今次加沙危機就反映,拜登規劃自我前路的能力是受到限制。他本身是一位外交經驗豐富的總統,曾目睹以往的上任後都決心大幅改變前朝路線,但最終都因為國際事件令他們的鴻圖大計脱軌。

專家:拜登的「教父時刻」

美國進步中心(CAP)的中東和安全分析師卡圖利斯(Brian Katulis)就以電影《教父》(Godfather)的第二任教父米高·柯里昂(Michael Corleone)的金句貼切地形容美國總統多年來的中東問題:「當我以為自己已經金盆洗手的時候,他們又讓我重回江湖」(Just when I thought I was out, they pull me back in),而拜登亦是一樣。

