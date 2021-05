美媒：美國財政部將要求　逾1萬美元加密貨幣轉賬須申報

撰文: 許懿安 最後更新日期: 2021-05-21 09:38

綜合媒體報道,美國財政部表示,將要求超過1萬美元的加密貨幣轉賬需向美國國稅局(IRS)報告。

據彭博社報道,在5月20日公布的一份關於稅收執法建議的報告中,美國財政部表示,「與現金交易一樣,那些接受加密資產支付的企業,若加密資產交易的公平市價超過1萬美元也要向國稅局報告。」

CNBC報道稱,美國財政部提到,加密貨幣已帶來一個重大的監測問題,為包括逃稅在內的各種非法活動提供了便利。因此,此次稅收補充在新的金融賬户報告制度範圍內,將涵蓋加密貨幣和加密資產交換賬户以及接受加密貨幣的支付服務賬户。

根據美國財政部的估計,2019年,美國政府應收稅款與實際繳納稅款之間的差額總計近6,000億美元。

CNBC報道稱,過去一個月,越來越多的華爾街分析師發出警報,稱美國財政部和美國證券交易委員會(SEC)等監管機構可能很快將在加密貨幣監管方面發揮更積極的作用。

5月19日,美國貨幣監理署(Office of the Comptroller of the Currency,OCC)新任代理署長Michael Hsu表示,上任後將開始對主要監管標準和該機構的待處理事項進行審查,包括有關加密資產和數字資產的解釋性信函和指南等。