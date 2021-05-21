中國船隻現身夏威夷海域　引發美國軍民擔憂

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-05-21 14:48

美國媒體報道，獲得中國政府補貼的船隻駛近夏威夷水域，這些船隻過度捕撈且施加恐嚇，引發當地民眾甚至美國軍方的擔憂。

夏威夷新聞網站火奴魯魯新聞社（Honolulu Civil Beat）5月17日報道稱，夏威夷島嶼附近看到愈來愈的中國船隻，這些船隻不但過度捕撈，還使用恐嚇手段。

夏威夷延繩釣協會（Hawaii Longline Association）執行董事金馬（Eric Kingma）說，這些船有時在捕魚，有時在東太平洋航行，有時似乎只是停在海上。他還表示，中國漁船往往比夏威夷的延繩釣漁船大得多，這些漁船還把夏威夷船員趕出金槍魚捕魚區。夏威夷漁民聲稱，中國船隻在他們的船隻附近進行咄咄逼人的演習。

美國海岸防衞隊2020年9月的報告說，非法、無通報和不受管制的捕魚活動已經成為公海最緊迫的安全威脅。2020年10月，時任白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）宣布美國海岸防衞隊將加強部署太平洋島嶼，還提到中國的非法捕魚行為和對船隻的騷擾。

報道還稱，分析人士多年來一直密切關注中國軍方和表面看來是民用船的船隻於南海的協調。據指，懸掛中國國旗的漁船似乎一直為中國海軍偵察，並於南海有爭議的領土監視，有時還會與鄰國的船隻發生衝突。有人認為，北京可能會使用同樣的策略，進一步擴大於太平洋的影響力。