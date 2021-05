賀錦麗初選辯論批拜登　新書揭吉爾「爆粗」叫她收聲

撰文: 何文翰 最後更新日期: 2021-05-21 17:04

美國《大西洋》(The Atlantic)月刊政治記者多弗(Edward-Isaac Dovere)的新書5月25日開售,當中提到美國總統拜登(Joe Biden)妻子吉爾(Jill Biden)在2020年民主黨初選舉行時,曾在電話中「爆粗」大罵當時與丈夫一同爭取黨提名的賀錦麗(Kamala Harris),以髒話叫她閉嘴。

美國政治新聞網站Politico在5月19日公開多弗新書Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Trump的內容節錄。

圖為5月14日美國第一夫人吉爾在華盛頓特區到訪非洲裔美國人歷史與文化國家博物館時發言。(AP)

書中稱民主黨2020年6月為總統大選舉行初選辯論,賀錦麗在論壇上攻擊拜登身為參議院期間處理種族議題的紀錄。

Politico在19日稱,吉爾在一週後與關係密切的支持者通電話,有數個參與通話的人稱,吉爾當時說:「以他關心的事、他所抗爭的事、他所致力的事來說,你(賀錦麗)站在那裏,無根無據地說拜登是種族主義者?閉嘴吧(Go fxxk yourself)。」

文中稱,吉爾發言人拉羅薩(Michael LaRosa)對有關通話表示,第一夫人與她的團隊無意評論任何書籍。