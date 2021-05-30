新冠肺炎｜傳到至少34國　C.36.3被稱泰國變種病毒　曼谷政府反對

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-30 19:06

英媒以「泰國變種病毒」稱呼新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株C.36.3後，泰國疾病防治廳（Disease Control Department，DDC）5月29日回應稱不應這樣稱呼，因最先感染病毒的患者來自外國。

泰國疾病防治廳總幹事奥巴（Opas Kankawinpong）當天稱：「原則上說，它不應被稱為泰國變種（病毒），因受感染人士是來自海外」。

泰國公共衞生部常務副秘書西里叻（Supakit Sirilak）也說，原則上病毒是來自埃及，所以它不能被稱為「泰國變種病毒」，它應被稱為「埃及變種病毒」。

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英國27日稱，國內出現109宗感染C.36.3的病例。英格蘭公共衞生署（Public Health England，PHE）稱，這種變種病毒最先在泰國發現，確診病人是一名來自埃及的33歲旅客。

泰國政府稱，病人抵埗後被確診，他已就醫及康復。

英格蘭公共衞生署稱，沒有證據顯示，這個變種病毒株會導致重症，以及現有疫苗對它的效力降低。

C.36.3是英國正在調查的9個變種變毒中的其中一種。

截至5月26日，至少34個國家，包括德國、法國、西班牙及美國出現至少1個C.36.3感染個案。