UFO｜美國情報部門報告：無證據顯示不明飛行物體是外星太空飛船

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-04 17:01

美媒6月3日引述美國政府高層消息人士報道，國家情報部料在6月25日向國會呈交報告，稱沒發現證據表明，美國海軍飛行員近年來觀察到的異常空中現象可能與不明飛行物體（UFO）有關。

美國有線新聞網絡（CNN）引述5名消息人士報道，其中3人稱報告沒有排除它們是外星太空飛船的可能。

這個不明確的說法，對喜愛以及相信有UFO及外星人的他們構成打擊，但報告的重要性沒因此被降低，尤其是國防部內部就美國數百次無法解釋的目擊事件是否答理，曾進行多年的爭辯。

【相關圖輯】夏威夷驚現神秘「藍色UFO」 體積大速度極快 目擊者狂追5公里（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

首先報道此事的《紐約時報》3日報道，情報部門的報告研究過去20年內逾120宗事件的大部分。確定它們不是源於美國政府的科技，也將排除另一個可能：目擊者看到政府想保持秘密的計劃。

內文引述消息人士稱，美國官員也無法排除那些飛行物不是屬於美國的對手，如俄羅斯及中國。

報道引述聽過簡報的高級官員稱，鑒於調查給果模稜兩可，政府不能完全排除所調查的現象可能是外星太空飛船的理論。

【相關圖輯】UFO盤旋入海片段曝光 前美軍稱每日遇見 外星人科技或領先千年（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

報告的解密版本預期會於6月25日提交國會。