一分鐘看世界｜全球大死機、馬克龍遭掌摑、老人痴呆症新藥爭議

今天是6月9日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：
全球多個大型網站一度死機
全球多個大型網站在6月8日一度「死機」，原因與一間雲端服務商Fastly出現問題有關。Fastly是提供內容傳遞網絡（CDN）服務的公司，協助網民可以更快地瀏覽網站內容，這間公司在全球擁有眾多大名鼎鼎的客戶，包括Reddit、Spotify等，但服務商一出事，變成全球中招......（點擊了解更多）
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馬克龍突遭民眾掌摑
法國總統馬克龍6月8日在法國南部視察期間，突然遭民眾當眾掌摑一巴掌，現場並有人高呼「打倒馬克龍主義」。在事發後，警方拘捕了兩名男子......（點擊了解更多）
老人痴呆症新藥爭議
美國批准新藥Aduhelm治療阿茲海默症（俗稱老人痴呆症），但外界對這款藥物的藥效爆發爭論，臨床實驗指出藥物雖然有效減少引起阿茲海默症的類澱粉蛋白質，但能否改善病人生活質素仍存爭議……（點擊了解更多）
圖為阿茲海默症藥物Aduhelm的產品影像。美國FDA在6月7日批准了Aduhelm的使用。（AP）
拜登上任後首次外訪
美國總統拜登即將在6月9日展開上任總統後的首次海外訪問，前往歐洲多國。輿論指出拜登在這次訪問行程有多項任務，重點是團結盟友對抗疫情、俄羅斯與中國。路透社報道，拜登政府將成立「突擊部隊」，瞄準中國的貿易行為……（點擊了解更多）
2021年6月2日，美國總統拜登在白宮發表講話，副總統賀錦麗（Kamala Harris）站在身後。（AP）
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貝佐斯上太空
美國亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）7月20日將乘坐旗下太空探索公司藍色起源（Blue Origin）的太空艙上太空，這間公司並拍賣其中一個太空艙座位，暫時最高出價達到350萬美元……（點擊了解更多）
藍色起源公司：圖為2017年4月5日，美國科技公司亞馬遜和藍色起源公司創辦人貝佐斯，在美國科羅拉多州向記者介紹藍色起源公司的技術。（Reuters）
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