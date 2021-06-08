全球死機．新聞教室︱Fastly助加快網站瀏覽速度　一出事全球中招

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-08 20:34

全球多個大型網站在6月8日突然「死機」，原因被指與一間雲端服務商Fastly出現問題有關。Fastly是什麼公司？它提供內容傳遞網絡（CDN）服務，協助網民可以更快地瀏覽網站內容，這間公司在全球擁有眾多大名鼎鼎的客戶，包括Reddit、Spotify等，但服務商一出事，變成全球中招。

總部設於美國三藩市的Fastly目前已承認出現問題，並指與其內容傳遞網絡（Content Delivery Network，簡稱CDN）服務有關，正在展開調查。

▼全球多個網站突然死機，點擊圖輯觀看▼

Fastly是什麼公司？

英國《都市報》（Metro）報道，Fastly提供的內容傳遞網絡（CDN）服務，是協助互聯網用戶更快地瀏覽網站內容，內容傳遞網絡的名字就是指一組分布在全球不同地理位置的伺服器，這些伺服器共同「工作」以把網站內容更快傳遞給互聯網用戶。

這個網絡能夠加快的網站內容，包括影片、圖像及HTML網頁等。

報道指出，目前大部份的網站流量都已經是透過CDN服務傳遞，這個服務協助改善網站的效率，但並不是網站寄存公司的取代品，仍需要網站寄存公司為個人或機構提供網上空間，以存放網頁。此外，CDN也能夠提供保安服務，對抗一些常見的網絡攻擊。

Cloudflare曾有類似事件

美國傳媒Fortune報道，Fastly是全球大型的內容傳遞網絡服務商之一，其他公司還有Cloudflare、Akamai等，過去也曾有內容傳遞網絡出錯事件發生，2019年，Cloudflare出現軟件問題，導致全球多個大型網站死機，包括Coinbase、Discord、Shopify及Dropbox。

報道指，在最新事件後，互聯網依賴Fastly、Cloudflare等網絡的問題受到關注。

全球眾多知名客戶

Fastly在全球有眾多知名客戶，大公司如Reddit、Slack、Airbnb、Spotify也有使用它們的伺服器，在這次事件中，受影響網站也包括英國政府、Twitch、英國廣播公司（BBC）、美國有線新聞網絡（CNN）等。

Fastly表示目前已找到問題，並展開修正，全球服務會恢復，但用戶可能會遇到網站載入速度緩慢問題。