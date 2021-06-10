自由女神像迷你版複製品從法國啟程運往紐約　慶祝美國獨立日

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-06-10 13:30

座落美國紐約市自由島的自由女神像是法國於逾百年前贈送美國的禮物。自由女神像的迷你版複製品6月7日從法國巴黎寄出，7月1日至7月5日將於埃利斯島（Ellis Island）展出，慶祝7月4日的美國獨立日。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，這座新的青銅雕像被暱稱為「小妹」，大小是自由女神像的十六分之一。迷你版自由女神像6月8日被裝入了巴黎市中心的國家美術工藝博物館（CNAM）的一個特殊容器運往紐約。

這座雕像的重量超過450公斤，高度略低於10英尺，首次製作於2009年。它是由國家美術工藝博物館保存的1878年原始石膏模型的精確複製品。

國家美術工藝博物館的總經理法龍（Olivier Faron）説，「這座雕像象徵自由和全世界的光明」，「我們想傳遞一個非常簡單的信息：我們與美國的友誼是非常重要的，特別是這個時刻。我們必須保護和捍衞我們的友誼。」

複製品採用了與位於紐約的「姐姐」相同的新古典主義設計。自由女神像大約151英尺高，取材自羅馬女神自由神（Libertas）。這座雕像充滿了象徵意義：帶有七個尖刺的王冠，代表太陽向世界延伸的光線；一塊刻有美國獨立日日期的羅馬數字的石碑；雕像左腳破碎的鐵鏈和鐐銬，象徵美國廢除奴隸制。

儀式於二戰期間諾曼底登陸日77周年之後舉行，具有象徵意義。1944年，美國和其他盟國士兵於法國諾曼底登陸，標誌西歐開始從納粹佔領獲得解放。正如法國歷史學家卡斯皮（Andre Kaspi）於儀式的演說所説的那樣，1886年抵達紐約的標誌性自由女神像也是為了加強法美友誼，當時巴黎和華盛頓的關係正在慢慢疏遠。

自由女神像迷你版複製品其後將送到位於華盛頓的法國大使館存放十年。