法國入境新規定　認可疫苗名單未包括中國疫苗

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-15 22:05

在歐洲議會通過引入新冠肺炎（COVID-19）疫苗證書後，法國發布入境新規定，據中國駐法國大使館6月14日指，法國政府容許自橙色區域入境、已接種新冠疫苗的人員在入境時可以不提供「緊迫理由」，但中國疫苗尚未在認可名單之列，大使館就此提醒公民。

2021年6月14日，中國駐法國大使館刊發文章，提醒中國公民關注法國入境新規定。（網站截圖）

法國政府根據疫情把全球分為綠色、橙色、紅色三個區域，中國屬於橙色區域（包括香港）。據中國駐法國大使館官方網站6月14日表示，根據法國政府發布的最新通知，自2021年6月9日起，法國政府規定自橙色區域入境、已接種新冠疫苗人員在入境時可以不提供前往法國的「緊迫理由」。

文章提到，法國政府認可的疫苗包括輝瑞疫苗、莫德納疫苗、阿斯利康疫苗及強生疫苗，文章稱，中國生產的疫苗尚不在法國認可之列。

此前，中國國藥、科興疫苗分別於5月7日和6月1日獲納入世衛緊急使用清單，但這兩種疫苗尚未得到歐洲藥品管理局（EMA）的批准。

中國駐法國大使館提醒計劃前往法國或回中國後計劃返回法國的中國公民，當前全球新冠肺炎疫情仍十分嚴峻，如無緊急必要，請儘量避免跨境旅行，如確需前往法國，請密切關注上述政策，按要求準備必要材料，並在旅途中和抵達法國後嚴格做好個人防護。