協助邪教招募性奴　《超人前傳》女星Allison Mack罪成判囚3年

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-07-01 17:15

《超人前傳》（Smallville）美國女星艾莉森（Allison Mack）因協助性愛邪教組織「NXIVM」在2018年被捕。她的案件在6月30日審理完結，艾莉森被判囚3年，罰款2萬美元，遠低於她所犯重罪的量刑期。

圖為6月30日，艾莉森聽取裁決時法院內的作畫。艾莉森罪成被判囚3年。（Reuters）

艾莉森被控協助邪教組織NXIVM招募會員，並教唆讓她們遭受性侵或虐待，案件在30日審結。主審法官接納辯方的求情，並承認艾莉森被捕後的合作表現，決定扣減刑期。由量刑14年減至3年、罰款2萬美元、出獄後繼續1,000小時社會服務令。

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NXIVM是美國一個邪教組織，以「促進心靈成長」為名招募女性，但實際是向入教人士洗腦，讓她們淪為性奴。教會在2018年被搗破，組織領袖雷尼爾（Keith Raniere）被捕。

艾莉森是教會的高層成員，協助招募女性加入組織，她在雷尼爾落網後不久被捕。艾莉森之後同意與警方合作，提供證據與邪教運作細節。雷尼爾在2020年被判性侵、販賣人口等多項罪成，判囚120年。

艾莉森被捕後公開對事件感到後悔，在案審時亦多次承認犯罪並向受害人道歉。