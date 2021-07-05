一分鐘看世界｜勒索軟件黑客至愛？東京奧運另類空城計、日本天災

今天是7月5日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
勒索軟件發惡
美國軟件供應商Kaseya遭黑客勒索軟件攻擊，系統癱瘓。其他國家使用Kaseya提供服務的企業亦受到嚴重影響。瑞典超級市場Coop有一半近500間分店因此臨時關閉。勒索軟件是什麼？而為什麼黑客要使用它們，不是直接盜取資料？（點擊了解更多）
圖為Kaseya有關系統遭受攻擊的公告和處理更新，目前所有VSA伺服仍然關閉。（Kaseya官方網頁截圖）
空場作賽或更多
新冠肺炎Delta變異株肆虐多國，俄羅斯、澳洲與韓國確診個案數字創新高。Delta已入侵約100個國家，世衛總幹事譚德塞稱疫情處於非常危險階段。放寬措施的日本，疫情也呈反彈，為7月23日揭幕的東京奧運蒙上陰影，入場人數或進一步受限……（點擊了解更多）
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日本致命天災
日本熱海市7月3日發生山泥傾瀉，至今已確認兩人死亡，約有20人失蹤。最新消息指，至少19人獲救。政府派出自衛隊協助搜救。受惡劣天氣影響，搜救行動一度短暫中斷……（點擊了解更多）
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熱浪考驗美國
加拿大西部和美國太平洋西北地區受「熱蓋現象」影響，氣溫連創紀錄。6月29日美國波特蘭高達攝氏46.1度，西雅圖42.2度。加拿大利頓村7月1日氣溫高達攝氏49.6度，創該國高溫紀錄。對美國來說這不僅令當地人感覺難熬，還是繼上個冬季德州大停電後，美國電網的另一次嚴峻考驗……（點擊了解更多）
黑海另類熱鬧
英國驅逐艦與俄軍6月下旬發生摩擦，以及6月28日至7月10日舉行的「海風-2021」軍事演習，令黑海水域出現另類的「熱鬧」。俄羅斯也在黑海進行軍事演習，官員警告向犯境西方國家戰艦開火......（點擊了解更多）
圖為美國海軍神盾驅逐艦「羅斯」號2021年6月26日在博斯普魯斯海峽航行，正在前往黑海。（Reuters ）
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