外國也有起底刑事化　與香港立法有什麼分別？｜新聞教室

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-07-07 16:21

香港政府計劃立法將起底刑事化，引起科技界擔憂。由Google等多間國際科企組成的亞洲互聯網聯盟（AIC）去信香港政府表達不滿。美國《華爾街日報》報道指有公司或考慮撤出香港，但AIC之後解釋信件只是表達修例的關注，Google亦無意撤出。 有建制派認為外資公司動輒以撤資要脅，干擾特區政府立法，又指外國亦有相關法律。起底在國外是否違法，這些法律又是什麼？

圖為2019年4月，Facebook參與美國加州的科技座談會。Facebook被指有意就起底法撤出香港。（Reuters）

先回答問題：國外打擊起底的相關法律，針對的都是起底者本身，而非其載體如網絡平台。而且大部分情況下，針對的都不是「起底本身的行為」。

起底的行為會構成犯罪，是由於起底者利用非正當手段，例如黑客行為以盜取他人資料。但若搜集的資料是公開的，如某人在其Facebook上公開過自己的住所，別人從此搜尋而得知他的住所，這種行為一般不會構成犯罪。

但起底後的行為，包括公開他人資訊，或透過他人資訊進行騷擾或攻擊，就會構成罪行。外國大部分針對起底的法律，都是因應此類情況訂立。

圖為6月6日，英國倫敦市面。英國沒有直接針對起底的法例，但有其他條文保障。（Reuters）

針對起底後侵擾行為的法律

例如英國，起底可能會觸犯保障資料法（The Data Protection Act）、保護免受騷擾法（Protection from Harassment Act）、及不當取用電腦法（The Computer Misuse Act）。保障資料法規定個人私穩的處置方式，禁止不當公開他人資料；保護免受騷擾法包括人身及網絡世界的侵擾；不當取用電腦法則規範不正當的手段盜取他人資料，例如黑客。

在澳洲，根據澳洲刑法（Commonwealth Criminal Code）第474.17條，利用載體（包括網絡世界）對特定人士進行威脅、騷擾或冒犯均構成犯罪。因為起底行為經常伴隨在網絡上的攻擊騷擾或冒犯行為，這法例在澳洲一般被視為是針對起底（儘管實為起底後的侵擾）的法律。

新加坡的起底法

在新加坡，也有針對起底的法律。在2020年新加坡就保護免受騷擾法（The Protection from Harassment Act）修法，明確加入起底條文。條文禁止發布他人的個人資訊，以企圖騷擾、威脅或鼓吹他人暴力行為。

修例內附有例子作參考，例如A在網上指責B的同時，公開B的個人姓名和住宅，並留言「一起圍毆他」，這將觸犯起底罪。

圖為2020年4月，新加坡地標魚尾獅。新加坡在2020年1月正式實施反起底法。（Getty）

美國保護特定人物私隱法

在美國，也有針對起底的法律。美國聯邦法規範保護特定人物的個人資訊，根據美國法典18 USC § 119，保護執行公務者法（Protection of individuals performing certain official duties）中，公開受保護人物及其親屬的個人資料即屬違法。保護人物包括公職人員、證人、線人、陪審團等。

至於其他人，則在18 USC § 2261A的跟蹤法（Stalking）列明下，禁止威脅或騷擾他人等。

未有針對網絡平台提出的限制

由此可看出，外國雖然都有針對起底的法律，但一般只會針對起底的個人及動機進行規範。今天香港有意就起底刑事法，引發爭議是因草案中特別提及「網絡平台」。

根據草案，私隱專員會向在香港提供服務的網絡平台給予糾正（修改或刪除起底內容）的通知，若網絡平台無法在指定時間內刪除即屬違法。

如此的條文內容並未有在別國的類似法律中，包括新加坡的起底法上提及。