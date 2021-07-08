變種病毒丨新加坡研究：疫苗對Delta效力為69％　預防重症達93％

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-07-08 18:45

新加坡衞生部長王乙康7月7日說，當地一項有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的研究顯示，接種信使核糖核酸（mRNA）疫苗對防止感染變種病毒株Delta的效力為69%，對預防重症的效力達93%。

王乙康在網上記者會表示，國家傳染病中心（National Centre for Infectious Diseases）與衞生部合作展開研究，在2020年9月至2021年5月底期間，觀察1,000名新冠病人的家居接觸者個案。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為6月10日由於政府禁止堂食，一名女子在天橋下進餐。（Reuters）

他指出，研究結果與國際觀察所得頗為吻合，疫苗對防止感染Delta的效力為69%。Delta為最先在印度發現的變種病毒株。

數據也顯示，接種疫苗對防止出現症狀的效力為80%至90%，預防重症出現的效力達93%。重症指需要輸氧、深切治療或死亡的個案。

新加坡目前正式批准使用的兩款新冠疫苗均使用mRNA技術，分別是「輝瑞疫苗」及「莫德納疫苗」。前者由美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發，後者由美國莫德納公司（Moderna）研發。

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