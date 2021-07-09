新冠肺炎疫苗加強劑是什麼？已接種2劑　仍需打第3針？｜新聞教室

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-07-09 15:00

美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）和德國生物新技術公司（BioNTech）7月8日宣布正研發一種針對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Delta變種病毒株的疫苗加強劑。但世界衛生組織（WHO）、中國、香港特區政府和美國目前均未建議注射加強劑。

加強劑是什麼？

許多疫苗的免疫能力會隨時間推移而減弱，因此為了維持免疫效果，需要定時額外補種加強劑。例如流感疫苗需要每12個月接種1劑加強劑，而白喉疫苗和破傷風疫苗的加強劑需每10年接種一次。

認為暫未需接種的理據：

世衛組織首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）6月20日稱：「我們未有必要資訊以建議是否需要加強劑」。

斯瓦米納坦指，全球大多數國家的受感染高風險人士目前甚至尚未完成接種，呼籲注射加強劑是言之尚早。

美國食品和藥物管理局（FDA）及美國疾病控制和預防中心（CDC）8日對國內民眾發布消息稱，已達至「完全的預防接種」（fully vaccinated）的人此時毋須接種加強劑。

FDA及CDC於8發布的聯合聲明稱它們在準備，以便在科學研究結果顯示有需要為民眾接種時供給所需。

中國政府網站展示的新冠病毒疫苗接種問答網頁指現階段暫不推薦加強免疫，香港政府在提供有關科興疫苗資訊的傳單上亦稱尚未確定這款疫苗是否需要接種加强劑。

世界衛生組織首席科學家斯瓦米納坦7月3日在瑞士日內瓦的世衛總部出席記者會。（Reuters）

認為或需接種的理據：

美國輝瑞和德國生物新技術公司8日稱：「以色列衞生部發布的真實世界證據表明，疫苗效力在接種後6個月有所下降，且變種病毒株Delta正成為以色列國內主要變種病毒株。」

公司聲明指：「這些發現與公司第3階段研究的持續分析一致，」「基於我們已有的所有數據，完成接種後6至12個月內或需要（打）第3針，這就是為何我們已說過並繼續相信這（需要加強劑）是可能的。」

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這兩間公司計劃未來數周就供人接種第3劑作為加強劑向包括美國食品和藥物管理局（FDA）和歐洲藥品管理局（EMA）在內的監管機構申請授權。聲明指，一項研究的早期數據顯示，在對抗原始病毒株及南非病毒株Beta方面，接種第3劑疫苗產生的抗體水平，較僅接種首2劑高5至10倍。

科興控股董事長尹衛東6月4日出席中國中央電視台訪談節目《新聞1+1》期間談到中國滅活疫苗的保護效力。尹衛東表示，在人體完成接種2劑疫苗後，就能建立免疫記憶，而科興疫苗的研究證實，之後有接種第3劑的話，抗體可在一周內提升至10倍，半個月甚至可達20倍。

尹衛東指，針對甚麼時候需要第3劑，科興會用半年至1年時間進行詳細的研究測試，屆時會再提出建議。

英國新冠肺炎疫情：圖為7月5日，遊人來到漢普頓宮花展的會場。這個活動在2020年因疫情而取消。（AP）

憑什麼認為需「加針」？

愈來愈多國家出現已接種人士染疫的情況，部分原因涉及傳染性強與或能逃避免疫作用的變種病毒株Delta。

英國、智利、阿聯酋、塞舌爾（Seychelles）、蒙古國和烏拉圭現時已出現接種率高但確診率也很高的情況。

非牟利獨立新聞機構The Conversation在8日稱，已接種疫苗人士之間爆發疫情之時，便是人們需注射加強劑的時候。

可以 「溝針」？

報道指，近期研究顯示，mRNA（信使核糖核酸）疫苗可與腺病毒載體疫苗混合使用。輝瑞疫苗和由美國藥廠莫德納（Moderna）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗屬於mRNA疫苗，而由英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）和牛津大學（University of Oxford）作研發的產品是腺病毒載體疫苗。

接種強生不需「加針」？

《自然》期刊28日刊出的研究結果稱，「輝瑞疫苗」和「莫德納疫苗」，或可在人體有長久的免疫作用。接種者可能數年都不用再接種。但有些人提出疑問，倘若自己接種的是強生（Johnson & Johnson）或「阿斯利康疫苗」該怎辦？如果自己是年長人士，或是免疫功能低下又該怎麼做？

CDC迄今為止未就此提供建議。它的一個工作組在6月稱，迄今未有證據顯示，接種強生疫苗者需接種加強劑。美國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）也有類似說法，稱沒有足夠數據支持政府建議那些注射「強生疫苗」的人接種加強劑。