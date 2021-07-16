以色列球會宣布取消與巴塞友賽　稱對方拒絕到耶路撒冷是政治決定

歐洲國家盃曲終人散，各大歐洲球會隨即展開新一季集訓。以色列球會耶路撒冷貝塔（Beitar Jerusalem）主席霍格（Moshe Hogeg）7月15日表示，原定在8月4日與巴塞隆拿（FC Barcelona）的熱身賽取消，指對方拒絕在耶路撒冷（Jerusalem）比賽。



霍格在Facebook留言，稱收到比賽合約後，發現比賽不會在首都耶路撒冷舉行的不公平要求，以及其他自己不喜歡的要求。他表示自己是一名光榮的猶太及以色列人，因此經過深思熟慮後，認為自己不可以出賣耶路撒冷。

他指自己曾考慮將賽事改在特拉維夫（Tel Aviv）舉行，但最終都打消念頭，並強調沒有對巴塞感到忿怒，認為對方不是中東糾紛的一部分。

美斯打破大國腳「獎盃荒」宿命，協助阿根廷奪得美洲國家盃，並盛傳與巴塞羅隆拿續約5年。（Getty Images）

耶路撒冷市長利翁（Moshe Lion）支持霍格取消比賽的決定，稱耶路撒冷是以色列的首都，指巴塞無意到當地比賽、甚至連住宿都不願意。他認為杯葛耶路撒冷並非專業、體育或教育的決定。

巴塞否認到耶路撒冷比賽

不過巴塞從來沒有證實到耶路撒冷踢友賽，巴勒斯坦瓦法通訊社（WAFA）引述巴塞會長拿撲達（Joan Laporta）報道，他指出球會長年來都有採取行動，為世上所有人捍衛權利和自由。

以色列在1967年六日戰爭吞併東耶路撒冷，並將整個耶路撒冷定為首都，但未獲國際社會承認。巴勒斯坦人則一直希望立國後，將東耶路撒冷列為首都。而耶路撒冷貝塔是當地極右球會，亦是以色列主要球會中唯一一隊從未簽入阿拉伯裔球員的隊伍。

今次事件亦是巴塞球星美斯（Lionel Messi）再次捲入耶路撒冷的爭議，他效力的阿根廷國家隊在備前2018年世界盃前夕，球隊曾經懷疑因為以色列對待巴勒斯坦人問題，取消到耶路撒冷與以色列踢友賽。

美洲國家盃冠軍對美斯來說有多大意義？看他的表情就知道（按圖放大）：