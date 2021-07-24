東京奧運｜韓國主播介紹中華台北選手進場有誤　字幕亦惹議

東京奧運7月23日揭幕，惟一些媒體在報道中華台北隊時，處理手法引起爭議。除美國全國廣播公司（NBC）奧運台在轉播過程中使用不完整中國地圖、日本放送協會（NHK）解說員將「中華台北隊」稱之為「台灣」，韓國文化廣播公司（MBC）主播在介紹中華台北隊進場時，也直接說「台灣選手進場」，轉播畫面字幕也把「中華台北」顯示成「台灣」。



Facebook專頁「台灣韓國情報站」23日晚間發文稱，MBC主播是直接說「台灣選手進場」，轉播畫面上的圖片說明，也直接把它稱為「台灣」（대만）。

影片畫面截圖顯示，隊伍簡介中雖還是「中華台北奧會旗」，韓文名稱卻不是「中華台北」（Chinese Taipei），而是「台灣」（Taiwan），並附上GDP、地理位置等資訊，甚至備註「半導體與觀光業發達」。

7月24日《環球時報》發表評論文章指，要睜大眼睛，阻止一些勢力借東京奧運會舞台做手腳，「奧運會是聖潔的舞台，那些骯髒的東西需要被踢出這個舞台之外。」

文章表示，日方近來在台灣問題上經常出現出格表態，應高度警惕他們可能會做的手腳。而凡是事先就確定的安排，中國奧委會都有認真參與審核，日方很難有鑽空子的機會。最要警惕的是各種現場的臨時安排，日方一些勢力很可能藉這個舞台現場做一些手腳。

文章稱，東京奧運會開幕式上，中華台北隊出場時，NHK播出畫面配的字幕是「中華台北」，但解說員卻稱之為台灣，「這就是一個手腳，顯然是故意的。」因此，該報主張中方與NHK進行交涉，「NHK是日本的公共電視台，負責向世界傳輸東奧會畫面，不是普通私立電視台，我們從一開始就不能對它破壞一個中國的『隨意發揮』聽之任之。」

文章最後說，大家不妨睜大眼睛，同時希望奧運問題專家積極加入進來，針對網民發現的各種疑點及時進行鑑定，形成打擊日方一些勢力借奧運搞政治陰謀詭計的共同努力，堅決壓制後者搞事的空間。奧運是聖潔的舞台，那些骯髒的東西需要被踢出這個舞台之外。

據早前報道，NBC在轉播東京奧運會開幕式中國代表團出場畫面時，所配的中國地圖缺少了台灣、香港、澳門、西沙及南沙群島、藏南地區。中國駐紐約總領館回應事件指，NBC的行為影響十分惡劣，傷害了中國人民的尊嚴和情感，中方敦促採取措施糾正錯誤。