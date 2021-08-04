英超球星基亞利殊女友日收200死亡恐嚇內容惡毒　IG介入調查

被譽為「碧咸接班人」的英格蘭球員基亞利殊（Jack Grealish）6月低調與前女友25歲模特兒艾特伍德（Sasha Attwood）復合。兩人再續前緣沒多久，艾特伍德2日就在個人頻道大吐苦水，直指她在歐洲足球錦標賽期間每天都收到200多條死亡威脅。



內容極惡毒：他們詛咒我得癌症死掉、全家都死掉

艾特伍德透露自己在歐洲足球錦標賽時為基亞利殊和他的隊友加油時，被上百封仇恨私訊轟炸：「他們詛咒我得癌症死掉、全家都死掉、撞車死掉。每天收到200個這樣的死亡威脅，這麼說完全沒有誇大其詞。現在還是每天都會收到。」艾特伍德很驚訝「人們竟能毫無理由這麼卑劣」，並表示自己一直是很會忽視別人意見、很堅強的人，但「這完全是另一個層次」。

艾特伍德在個人頻道公開狂收死亡恐嚇一事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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艾特伍德發現這些訊息多來自13、14歲少女，她原先歸因於年齡，但後來想到「當我在她們這個年齡的時候，從來沒有發送過這樣的訊息」。艾特伍德指出：「我認為社交媒體毒性太強了，這些年輕世代覺得說出這些話很OK實在很可悲。」

艾特伍德消息曝光前，基亞利殊3名隊友上個月因歐洲足球錦標賽決賽時罰球失利也在社群平台遭到辱罵。當時英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）呼籲網絡巨頭：「不能再忽視他們平台上出現的這些駭人聽聞、卑鄙、種族主義、暴力和仇恨的內容。」

Instagram已對艾特伍德的仇恨私訊展開調查，並強調會確保每個人安全使用該平台。發言人補充：「我們對Instagram上的霸凌和騷擾有嚴格的規定，暴力威脅是完全不可接受的。我們理解這對艾特伍德和那些經歷類似遭遇的人來說是多麼痛苦，我們正在調查。由於私訊是私人空間，我們鼓勵收到此類消息的人舉報，以便我們採取行動。」

發言人指出Instagram還構建了保護工具，例如「隱藏詞功能」它允許人們從評論或私訊中過濾辱罵性的詞、短語或表情符號，這樣就永遠不必看到這些訊息。TikTok也證實他們刪除了不當評論，並明確指出這種行為是不可接受的，鼓勵用戶報告任何違反規範的行為。

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