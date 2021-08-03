2024巴黎奧運Logo出爐　「撞臉魯豫」秒變爆笑二次創作萬能Key

這陣子全民關注的，應該就是東京奧運賽事了吧，運動員們奮力拼搏，我們守著看直播也是各種緊張激動！說起來，隨著東京奧運會的舉辦，下一屆的巴黎奧運會也讓更多人的關注起來，尤其是2024年巴黎奧運會的會徽！



這次的會徽採用了正負形的設計：會徽為金色圓形，也就是金牌的形狀，而中間是奧運火炬的標誌，再看整體，你會發現象徵著法國的瑪麗亞娜女神形象，這同時也有更深層次的意義——1900年的巴黎奧運會首次允許女性運動員參加。這也是歷史上首次奧運會和殘奧會共用一個會徽，巴黎奧組委希望用同一理念和標準舉辦奧運會和殘奧會。

不過，這個會徽一經發布，就被外國網友「玩壞了」！具體沙雕網友又有哪些沙雕操作，今天就跟日站君一起來看看吧！

Paris2024髮型大賽！

很多網友在看到會徽之後，完全被會徽的髮型所震撼，並且表示：我也行！然後，2024巴黎髮型大賽就開始了！（點圖看看惡搞高手們的作品）▼▼▼

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上面這些網友都很有想像力，雖然不知道這個會徽是不是最終版，但目前我們在這一版中獲得了快樂！

東京奧運會「新項目」！

東京奧運會正如火如荼的進行著，日本網友也不是乾看著，直接在家自創出「新項目」！目所能及之處、行動間，皆是創意來源，表達形式就是廣受好評的運動圖標！（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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高手在民間！

說回2024巴黎奧運會會徽，日站君認為整個設計還是很有內涵、很有意義的，而且正負形的表現形式很巧妙，永不過時的魅力！

不過，網友們惡搞的奧運會徽更有看頭！東京奧運會的「新項目」也很有意思，表達形式簡約，但都抓住了創意的精髓，還是來源於生活的更能引起共鳴！

【同場加映】深圳神漫畫惡搞東京奧運 卸鑊排球、地鐵單槓 打工仔笑中有共鳴（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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