妮歌潔曼抵港拍戲獲豁免檢疫　家鄉澳洲疫情升溫病毒更傳入新西蘭

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）早前抵港，在8月18日於中環為美劇《Expats》拍攝。妮歌潔曼被指在12日抵港後，獲豁免檢疫無需隔離，可以出入購物及工作。
澳洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續上升，政府專家顧問許樹昌認為，妮歌潔曼的特例對防疫帶來危機。
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在Delta變種病毒入侵下，澳洲感染數字持續上升。截至8月19日，全國新增747宗感染，其中大部分來自悉尼所在地，新南威爾斯州。
澳洲多個地區自6月實施封鎖限制，其中墨爾本更超過200日。政府在16日進一步將封鎖範圍擴大到整個新南威爾斯州，全國2500萬國民有一半人口需要遵守防疫限制。
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澳洲新冠疫苗的接種速度仍然緩慢，全國16歲以上民眾只有約28%完成接種兩劑疫苗，未達政府原先訂下的目標。有專家擔憂在缺乏疫苗接種下，病毒可輕易在年輕人之間傳播。在墨爾本，45%的所有病例來自兒童及青少年，在新南威爾斯州也有30%。
葛珮帆：妮歌潔曼獲免檢惹疑慮 促商經局交代豁免條件妮歌潔曼抵港拍戲獲港府豁免檢疫 一文看清為何專家指有播疫危機妮歌潔曼澳洲來港獲豁免檢疫惹質疑 抵港兩日即拍戲購物四圍去妮歌潔曼乘私人飛機抵港拍劇 入住月租65萬山頂豪宅當酒店
澳洲的感染增加亦影響鄰國，新西蘭同樣爆發疫情。最大城市奧克蘭再多11人感染，令這次疫情增至21人確診。
總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，相信源頭來自澳洲。一名58歲的奧克蘭男子在7日從悉尼回國後首先確診，當局仍正調查病毒如何傳入社區。阿德恩警告，民眾要做好感染上升的準備。