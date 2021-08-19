妮歌潔曼抵港拍戲獲豁免檢疫　家鄉澳洲疫情升溫病毒更傳入新西蘭

奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）早前抵港，在8月18日於中環為美劇《Expats》拍攝。妮歌潔曼被指在12日抵港後，獲豁免檢疫無需隔離，可以出入購物及工作。

澳洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續上升，政府專家顧問許樹昌認為，妮歌潔曼的特例對防疫帶來危機。



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在Delta變種病毒入侵下，澳洲感染數字持續上升。截至8月19日，全國新增747宗感染，其中大部分來自悉尼所在地，新南威爾斯州。

澳洲多個地區自6月實施封鎖限制，其中墨爾本更超過200日。政府在16日進一步將封鎖範圍擴大到整個新南威爾斯州，全國2500萬國民有一半人口需要遵守防疫限制。

圖為8月19日，澳洲悉尼唐人街，因疫情限制商店關門。（Reuters）

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澳洲新冠疫苗的接種速度仍然緩慢，全國16歲以上民眾只有約28%完成接種兩劑疫苗，未達政府原先訂下的目標。有專家擔憂在缺乏疫苗接種下，病毒可輕易在年輕人之間傳播。在墨爾本，45%的所有病例來自兒童及青少年，在新南威爾斯州也有30%。

澳洲的感染增加亦影響鄰國，新西蘭同樣爆發疫情。最大城市奧克蘭再多11人感染，令這次疫情增至21人確診。

總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，相信源頭來自澳洲。一名58歲的奧克蘭男子在7日從悉尼回國後首先確診，當局仍正調查病毒如何傳入社區。阿德恩警告，民眾要做好感染上升的準備。