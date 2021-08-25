認識阿富汗・五︱從不結盟到積極外交　喀布爾與各國關係如何？

阿富汗政府歷來奉行獨立、中立和不結盟政策，是不結盟運動創始國之一。阿富汗前政府在美國扶持下，奉行積極外交政策，倚重美國等西方國家支持和援助。



阿富汗加入的多邊和區域合作組織有世界貿易組織（WTO）、中亞區域經濟合作組織（CAREC）、南亞區域合作聯盟（SAARC）、經濟合作組織（ECO），並積極參與上海合作組織與阿富汗聯絡組工作，於2012年成為上合組織觀察員。

阿富汗亦重視與中國、印度和中亞等周邊國家和地區的關係，開展區域合作。 阿富汗政府與鄰國簽署了《喀布爾睦鄰友好宣言》和《喀布爾睦鄰友好禁毒宣言》，與印度、義大利等國家簽署了《戰略合作協議》。

圖為2015年3月，美國白宮，阿富汗前總統加尼與美國前總統奧巴馬會面。（AP）

與美國關係

阿富汗和美國於1934年建交。在911恐襲事件後，美國領導北約在阿富汗進行反恐戰爭，推翻塔利班政權，全面主導阿富汗戰後和平重建，一度是對阿富汗最有影響力的國家，也是阿富汗戰後和平重建的主導者和主要援助來源國。

2011年6月，美國總統奧巴馬（Barack Obama）宣布從阿富汗撤軍方案。2014年10月26日，美國及北約正式宣布結束在阿富汗作戰任務，但留下約1.3萬名士兵。2015年之後，考慮到阿富汗安全形勢日益惡化，美國一再宣布推遲從阿富汗撤軍。至奧巴馬卸任為止，駐阿富汗美軍規模維持在8400人。

2017年初特朗普（Donald Trump）政府上台。2018年10月，美國啟動與塔利班和談，雙方圍繞撤軍和反恐等問題開展多輪談判，並於2020年2月29日簽署和平協議，特朗普承諾將在2021年5月1日前撤軍。

2021年拜登（Joe Biden）上台後，推遲撤軍日至9月11日，以象徵911事件後20周年。但隨着美軍撤退加快，塔利班快速推進，間接導致阿富汗政府倒台。

圖為2014年10月，阿富汗前總統加尼訪華，與國家主席習近平舉行會談。（AP）

與中國關係

阿富汗與中國是傳統睦鄰友好鄰邦，兩國友好關係歷史悠久。1955年1月20日，兩國正式建交。2012年，兩國建立戰略合作夥伴關係。中國政府一直積極支持、推動和參與阿富汗重建進程，得到阿富汗政府和人民的歡迎。民調顯示，阿富汗民眾對中國的好感度排名第二，阿富汗亦歡迎中國政府提出的「一帶一路」建設倡議。

2016年1月，阿富汗時任外長拉巴尼（Salahuddin Rabbani）訪華。2017年6月，習近平主席在出席上合組織阿斯塔納峰會期間，與前總統加尼（Ashraf Ghani）會面，外交部長王毅亦前往訪問阿富汗。2018年6月，加尼出席上合組織青島峰會，並與習近平舉行會談。2018年12月，王毅出訪阿富汗，並出席第二次中阿巴三方外長對話。

2019年5月，全國人大副委員長、中國紅十字會會長陳竺訪問阿富汗。6月，加尼出席上合組織比什凱克峰會，並與習近平舉行會談。9月，王毅在伊斯蘭堡出席第三次中阿巴外長對話並會見拉巴尼。2020年7月，外交部副部長羅照會主持第三輪中國-阿富汗-巴基斯坦三方副外長戰略對話視像會議。

2021年7月，塔利班派遣代表訪問中國。在塔利班重奪政權後，中國外交部表示如今的塔利班比上次執政時期更加清醒和理性，稱中方將鼓勵並且希望塔利班將其積極的表態落實。

圖為2020年11月，阿富汗前總統加尼與巴基斯坦總理伊姆蘭·汗在喀布爾會面。（AP）

與巴基斯坦關係

巴基斯坦是阿富汗重要鄰國，也是阿富汗最重要的貿易夥伴之一。但兩國關係因歷史、反恐等因素長期不睦，塔利班問題對兩國影響較大。

2015年7月，因阿富汗和解進程中斷、喀布爾安全形勢惡化，兩國關係出現困難。12月，前總統加尼赴巴基斯坦出席伊斯坦布爾進程第五次外長會議，同月，巴基斯坦陸軍參謀長訪問阿富汗，兩國關係出現好轉。

但在2016年下半年，阿富汗、巴基斯坦邊境不斷爆發局部衝突。2017年3月，巴基斯坦因國內恐怖襲擊事件關閉兩國邊境口岸一個月，給阿富汗對外貿易造成嚴重衝擊。2019年6月，加尼再次訪問巴基斯坦，兩國關系有所改善。

近年來，在國際社會積極斡旋下，兩國關係出現並大體保持改善和發展的勢頭，兩國領導人接觸頻繁，雙方就合作打擊恐怖主義、促進雙邊經貿往來和人員交流等方面達成共識，並多次表示願意積極推動兩國關係改善。

圖為2016年9月，阿富汗前總統加尼訪問印度，與印度總理莫迪會面。（AP）

與印度關係

阿富汗政府重視發展對印度關系，兩國高層保持密切往來。從2001年至2016年，印度共向阿富汗提供20多億美元援助。印度在阿富汗設有大使館和4個總領使館。

2006年至2013年，前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）任期內8次訪問印度，雙方就印度援助阿富汗重建、加強反恐合作、推動兩國經貿往來和區域合作等問題達成共識。2011年10月卡爾扎伊訪問印度期間，兩國宣佈建立戰略合作夥伴關系。

2015年4月，前總統加尼訪問印度，同年12月，印度總理莫迪（Narendra Modi）訪問阿富汗，並出席由印度支援興建的阿富汗新議會大樓落成典禮。2016年6月，印度總理莫迪再訪阿富汗，並出席由印度支援興建的薩爾瑪水電站竣工儀式。2017年6月，兩國開通貨物運輸空中走廊。

圖為2017年8月，阿富汗前總統加尼訪問伊朗，與伊朗前總統魯哈尼會面。（AP）

與伊朗關係

伊朗是阿富汗西部重要鄰國，也是阿富汗最重要的貿易夥伴國之一，兩國有著深厚的歷史、文化、宗教和民族淵源。伊朗在阿富汗有一定影響力，至今仍接納100多萬阿富汗難民。

2001年塔利班政權被推翻後，伊朗積極參與阿富汗戰後重建，尤其是重點支援建設與其毗鄰的希拉特省，使之成為阿富汗經濟最發達的省份之一。

兩國在反恐、禁毒、衛生醫療、經貿投資、港口和邊境鐵路建設等領域簽署了一系列合作文件。伊朗與阿富汗、印度三國聯合在伊朗境內建設恰巴哈爾港，增強對阿富汗影響力，減輕其對巴基斯坦卡拉奇港的依賴。

圖為2015年7月，上合組織會議在俄羅斯舉行期間，阿富汗前總統加尼與俄羅斯總統普京會面。（AP）

與俄羅斯關係

在1996塔利班首次統治期間，俄羅斯支持反塔利班聯盟。2001年塔利班政權被推翻，至2004年共和國政府成立後，俄羅斯恢復與阿富汗關係。俄羅斯支持阿富汗和平進程和戰後重建，強調聯合國應在阿富汗問題上發揮主導作用。

俄羅斯關注阿富汗毒品問題，主張在阿富汗周邊建立禁毒安全帶。迄今為止，俄羅斯除已向阿富汗重建提供3000萬美元援助外，還免除了阿富汗所欠110億美元債務。

2011年6月，兩國簽署協議，雙方將設立經濟合作聯委會，提升雙方經貿關係，促進俄羅斯在阿富汗投資，讓阿富汗獲得更多援助。2016年，兩國召開第三屆經貿聯委會，俄羅斯再免除阿富汗長期拖欠的債務，並促進對阿富汗投資。

2021年8月塔利班重奪政權後，俄羅斯表明不會急於承認新政府。外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示俄羅斯是否承認其政權將取決塔利班有否信守承諾。