英國投資大臣：我們不蠢　只歡迎對英有利的中國投資

英國投資大臣格里斯通（Gerry Grimstone）8月25日表示，他堅持認為英國沒有變得更加保護主義，認為只要是對英國有利的中國投資都是受歡迎的。



《金融時報》8月26日報道稱，英國將在2022年1月推出涵蓋外國收購的全新的《國家安全與投資法案》（National Security and Investment Act），同時內閣大臣們正在尋求減少中國公司在英國電信和核能領域的作用。

但格里斯通表示，外國投資推動了英國生產力並創造了高薪工作；篩選外國對英國國內公司投標的新規則將制定明確和「有效」的基本規則。

美國不斷打壓之下，愛立信及諾基亞等運營商搶佔了華為的歐洲市場。（AP）

他指出，新法律將使購買英國公司的基本規則變得清晰，並與美國、法國、德國和澳洲進行的篩選機制相似。報道指，華為公司已被禁止參與英國的5G網絡建設，英國內閣的大臣們正在探討如何讓中國的國有核能公司，不再參與未來的英國項目。

格里斯通稱，英國仍然希望來自中國的投資。「是的，如果是對我們有利的投資，絕對歡迎」，「我們還沒有愚蠢到想要對我們沒有好處的投資。」

他說，「如果我們想讓大量的新投資進入（英國），我們就有責任確保我們的系統能夠確保我們獲得的投資對我們有利。」他提出，「這是更有效的，而不是干預主義」。